 Из-за жары в Николаевской области 4 августа объявили наивысший уровень пожарной опасности

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Главная Новости Инциденты 18:10, 03 августа, 2026

Из-за жары в Николаевской области 4 августа объявили наивысший уровень пожарной опасности

Пожежа сухої трави у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар сухой травы в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области 4 августа прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Из-за жары и сухой погоды даже небольшой источник огня может вызвать масштабный пожар.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

По их данным, почти по всей области ожидается 5-й класс пожарной опасности — самый высокий. Только на побережье сохранится 4-й класс, то есть высокий уровень пожарной опасности.

Жителей области призывают не сжигать сухую траву, не разводить костры и быть осторожными с открытым огнем.

Фото: ГідрометцентрФото: Гидрометцентр

Напомним, что в Николаевской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 37 пожаров, не связанных с российскими атаками. В одном из случаев огонь из сухостоя перекинулся на четыре заброшенных жилых дома.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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