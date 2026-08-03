Из-за жары в Николаевской области 4 августа объявили наивысший уровень пожарной опасности

Пожар сухой травы в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области 4 августа прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Из-за жары и сухой погоды даже небольшой источник огня может вызвать масштабный пожар.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

По их данным, почти по всей области ожидается 5-й класс пожарной опасности — самый высокий. Только на побережье сохранится 4-й класс, то есть высокий уровень пожарной опасности.

Жителей области призывают не сжигать сухую траву, не разводить костры и быть осторожными с открытым огнем.

Фото: Гидрометцентр

Напомним, что в Николаевской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 37 пожаров, не связанных с российскими атаками. В одном из случаев огонь из сухостоя перекинулся на четыре заброшенных жилых дома.