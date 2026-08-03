 В Николаевской области за сутки произошло 37 пожаров: выгорело 21 гектар территории

  • понедельник

    3 августа, 2026

  • 32.2°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 3 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 32.2° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 10:01, 03 августа, 2026

В Николаевской области за сутки произошло 37 пожаров: выгорело 21 гектар территории

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 37 пожаров, не связанных с российскими атаками. В одном из случаев огонь из сухостоя перекинулся на четыре заброшенных жилых дома.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Всего пожарные потушили 31 пожар сухой травы, кустарника, пожнивных остатков, лесополос и мусора. В Веселиновской общине Вознесенского района вместе с сухой растительностью загорелись четыре заброшенных жилых дома и три хозяйственные постройки. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 21 гектар.

Кроме того, пожары возникли:

  • в складском помещении магазина в Гороховской общине;
  • в частном домовладении в Николаеве, где горела крыша дома и два хозяйственных постройки;
  • в мастерской, гараже и хозяйственных постройках в Новом Буге и Новомарьевской общине;
  • в квартире девятиэтажного дома в Николаеве из-за возгорания пищи на плите;
  • в жилом доме в Новоодесской общине, где загорелись предметы домашнего обихода.

Все пожары ликвидировали спасатели. Причины их возникновения устанавливаются. К тушению были привлечены 174 сотрудника ГСЧС, 43 единицы техники, подразделения местной пожарной охраны и техника фермерских хозяйств.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Пожары

Украина направила во Францию спасателей и спецтехнику для тушения лесных пожаров
В Николаевской области из-за обстрелов горели поля: спасатели за сутки потушили 32 пожара
Спасатели показали ликвидацию пожаров после атаки дронов в Николаевской области
Реклама
Читайте также:
новости
В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Алиса Меликадамян
новости
Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

Юлия Бойченко
новости
Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

Алина Квитко
новости
В Николаеве мужчину укусила собака: он утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

Юлия Бойченко
новости
Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Пожары

Спасатели показали ликвидацию пожаров после атаки дронов в Николаевской области
В Николаевской области из-за обстрелов горели поля: спасатели за сутки потушили 32 пожара
Украина направила во Францию спасателей и спецтехнику для тушения лесных пожаров

Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

«Дети постоянно спотыкаются и падают», — николаевцы пожаловались на состояние детской площадки в «Сказке»

4 часа назад

Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески»

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня