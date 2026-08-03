В Николаевской области за сутки произошло 37 пожаров: выгорело 21 гектар территории
-
- Мария ХамицевичКорреспондент
-
В Николаевской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 37 пожаров, не связанных с российскими атаками. В одном из случаев огонь из сухостоя перекинулся на четыре заброшенных жилых дома.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
Всего пожарные потушили 31 пожар сухой травы, кустарника, пожнивных остатков, лесополос и мусора. В Веселиновской общине Вознесенского района вместе с сухой растительностью загорелись четыре заброшенных жилых дома и три хозяйственные постройки. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 21 гектар.
Кроме того, пожары возникли:
- в складском помещении магазина в Гороховской общине;
- в частном домовладении в Николаеве, где горела крыша дома и два хозяйственных постройки;
- в мастерской, гараже и хозяйственных постройках в Новом Буге и Новомарьевской общине;
- в квартире девятиэтажного дома в Николаеве из-за возгорания пищи на плите;
- в жилом доме в Новоодесской общине, где загорелись предметы домашнего обихода.
Все пожары ликвидировали спасатели. Причины их возникновения устанавливаются. К тушению были привлечены 174 сотрудника ГСЧС, 43 единицы техники, подразделения местной пожарной охраны и техника фермерских хозяйств.
Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.
Последние новости про: Пожары
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести