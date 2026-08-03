В Николаевской области за сутки произошло 37 пожаров: выгорело 21 гектар территории

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 37 пожаров, не связанных с российскими атаками. В одном из случаев огонь из сухостоя перекинулся на четыре заброшенных жилых дома.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Всего пожарные потушили 31 пожар сухой травы, кустарника, пожнивных остатков, лесополос и мусора. В Веселиновской общине Вознесенского района вместе с сухой растительностью загорелись четыре заброшенных жилых дома и три хозяйственные постройки. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 21 гектар.

Кроме того, пожары возникли:

в складском помещении магазина в Гороховской общине;

в частном домовладении в Николаеве, где горела крыша дома и два хозяйственных постройки;

в мастерской, гараже и хозяйственных постройках в Новом Буге и Новомарьевской общине;

в квартире девятиэтажного дома в Николаеве из-за возгорания пищи на плите;

в жилом доме в Новоодесской общине, где загорелись предметы домашнего обихода.

Все пожары ликвидировали спасатели. Причины их возникновения устанавливаются. К тушению были привлечены 174 сотрудника ГСЧС, 43 единицы техники, подразделения местной пожарной охраны и техника фермерских хозяйств.

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.