 В Николаевской области из-за обстрелов горели поля: спасатели за сутки потушили 32 пожара

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Главная Новости Инциденты 13:23, 01 августа, 2026

В Николаевской области из-за обстрелов горели поля: спасатели за сутки потушили 32 пожара

На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области

В течение 31 июля и в ночь на 1 августа на территории Николаевской области было зарегистрировано 32 пожара, два из которых возникли в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что 30 пожаров произошли на открытых территориях. Горели сухая трава, мусор, кустарники, пожнивные остатки и лен на поле. Два возгорания возникли из-за попадания боеприпасов и их осколков.

На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области
На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области
На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области

В ГСЧС сообщили, что огонь дважды перекинулся на здания в Николаевском районе, повредив хозяйственную постройку и неэксплуатируемый жилой дом. Также пламя охватило лиственную подстилку леса в Вознесенском районе.

В целом огонь прошел по территории площадью более 43 гектаров. Все пожары ликвидировали спасатели совместно с пожарными местных пожарных частей «Подолье», «Мартиновское», «Гороховское», «Щербани», «Александровка», «Бужское» и «Шевченково».

Кроме того, за сутки произошли ещё два пожара на территории частного сектора. В Николаевском районе спасатели потушили пожар в гараже, а в Баштанском районе — грузового автомобиля MAN.

Напомним, в течение прошедших суток 31 июля российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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