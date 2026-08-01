В Николаевской области из-за обстрелов горели поля: спасатели за сутки потушили 32 пожара

В Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области

В течение 31 июля и в ночь на 1 августа на территории Николаевской области было зарегистрировано 32 пожара, два из которых возникли в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что 30 пожаров произошли на открытых территориях. Горели сухая трава, мусор, кустарники, пожнивные остатки и лен на поле. Два возгорания возникли из-за попадания боеприпасов и их осколков.

В Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области В Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области В Николаевской области из-за российских обстрелов произошли пожары. Фото: ГСЧС Николаевской области

В ГСЧС сообщили, что огонь дважды перекинулся на здания в Николаевском районе, повредив хозяйственную постройку и неэксплуатируемый жилой дом. Также пламя охватило лиственную подстилку леса в Вознесенском районе.

В целом огонь прошел по территории площадью более 43 гектаров. Все пожары ликвидировали спасатели совместно с пожарными местных пожарных частей «Подолье», «Мартиновское», «Гороховское», «Щербани», «Александровка», «Бужское» и «Шевченково».

Кроме того, за сутки произошли ещё два пожара на территории частного сектора. В Николаевском районе спасатели потушили пожар в гараже, а в Баштанском районе — грузового автомобиля MAN.

Напомним, в течение прошедших суток 31 июля российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов.