 Россия атаковала Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молниями»: повреждены дома и склад

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Главная Новости Оборона 8:30, 01 августа, 2026

Россия атаковала Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молниями»: повреждены дома и склад

Рятувальники працюють на місці обстрілів 30 липня. Ілюстративне фото: Миколаївська міська радаСпасатели работают на месте обстрелов 30 июля. Иллюстративное фото: Николаевский городской совет

За прошедшие сутки, 31 июля, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов. В результате обстрелов повреждены частные дома и складское помещение, обошлось без пострадавших.

Об этом в утреннем сводке сообщила Николаевская областная государственная администрация.

Отмечается, что вчера российские войска атаковали область ударными беспилотниками типа Shahed. По состоянию на утро повреждений и пострадавших не зафиксировано.

В Баштанском районе враг трижды атаковал Гороховскую и Снигиревскую громады беспилотниками «Молния» и FPV-дронами. В результате обстрелов повреждены частный дом и крыша складского помещения. Кроме того, после очередного удара возник пожар сухой травы. Пострадавших нет.

В Николаевском районе российские войска атаковали Куцурубскую и Очаковскую громады ударным беспилотником типа «Молния» и FPV-дроном. В селе Солончаки в результате одного из обстрелов поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Ранее мэрия Николаева показала последствия обстрела 30 июля.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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