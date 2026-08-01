Россия атаковала Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молниями»: повреждены дома и склад

Спасатели работают на месте обстрелов 30 июля. Иллюстративное фото: Николаевский городской совет

За прошедшие сутки, 31 июля, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов. В результате обстрелов повреждены частные дома и складское помещение, обошлось без пострадавших.

Об этом в утреннем сводке сообщила Николаевская областная государственная администрация.

Отмечается, что вчера российские войска атаковали область ударными беспилотниками типа Shahed. По состоянию на утро повреждений и пострадавших не зафиксировано.

В Баштанском районе враг трижды атаковал Гороховскую и Снигиревскую громады беспилотниками «Молния» и FPV-дронами. В результате обстрелов повреждены частный дом и крыша складского помещения. Кроме того, после очередного удара возник пожар сухой травы. Пострадавших нет.

В Николаевском районе российские войска атаковали Куцурубскую и Очаковскую громады ударным беспилотником типа «Молния» и FPV-дроном. В селе Солончаки в результате одного из обстрелов поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Ранее мэрия Николаева показала последствия обстрела 30 июля.