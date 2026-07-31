 Россияне ударили КАБами по селу недалеко от Николаева: повреждены 19 домов, дом культуры и школа

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Главная Новости Оборона 7:25, 31 июля, 2026

Россияне ударили КАБами по селу недалеко от Николаева: повреждены 19 домов, дом культуры и школа

Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия атак на Николаевскую область 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская ОГА

За прошедшие сутки, 30 июля, россияне атаковали Николаевскую область управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Николаевском районе российская армия днём нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по Галициновской громаде. В ОВА уточнили, что в селе Лупарево повреждены 19 частных домов, дом культуры и учебное заведение.

Также враг трижды атаковал беспилотниками «Молния» Снигиревскую громаду. В результате ударов было повреждено административное здание. Пострадавших нет.

Напомним, что утром того же дня россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. В результате атаки были повреждены склады и крыша многоквартирного дома. Тогда жители многоэтажки остались без газа после обстрела.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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