Россияне ударили КАБами по селу недалеко от Николаева: повреждены 19 домов, дом культуры и школа

Последствия атак на Николаевскую область 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская ОГА

За прошедшие сутки, 30 июля, россияне атаковали Николаевскую область управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Николаевском районе российская армия днём нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по Галициновской громаде. В ОВА уточнили, что в селе Лупарево повреждены 19 частных домов, дом культуры и учебное заведение.

Также враг трижды атаковал беспилотниками «Молния» Снигиревскую громаду. В результате ударов было повреждено административное здание. Пострадавших нет.

Напомним, что утром того же дня россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. В результате атаки были повреждены склады и крыша многоквартирного дома. Тогда жители многоэтажки остались без газа после обстрела.