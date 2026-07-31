Россияне ударили КАБами по селу недалеко от Николаева: повреждены 19 домов, дом культуры и школа
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 30 июля, россияне атаковали Николаевскую область управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В Николаевском районе российская армия днём нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по Галициновской громаде. В ОВА уточнили, что в селе Лупарево повреждены 19 частных домов, дом культуры и учебное заведение.
Также враг трижды атаковал беспилотниками «Молния» Снигиревскую громаду. В результате ударов было повреждено административное здание. Пострадавших нет.
Напомним, что утром того же дня россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. В результате атаки были повреждены склады и крыша многоквартирного дома. Тогда жители многоэтажки остались без газа после обстрела.
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