Утром россияне атаковали порт в Николаеве: повреждены склад и жилой дом

Последствия обстрела Николаева 30 июля. Фото: Николаевская ОВА

Сегодня утром россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В результате атаки повреждены склады и крыша многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также во время воздушной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть вражеских целей, однако в отдельных местах зафиксировали попадания и падение обломков, сообщили в ОВА.

Последствия обстрела Николаева 30 июля. Фото: Николаевская ОВА Последствия обстрела Николаева 30 июля. Фото: Николаевская ОВА

В результате падения обломков повреждены два складских помещения в Баштанке. Кроме того, российские войска четыре раза атаковали Снигиревскую громаду беспилотниками «Молния». Там повреждены три частных дома, автомобиль скорой помощи и административное здание. Пострадавших нет.

В Николаевском районе россияне пять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады, а также дважды нанесли удары БПЛА «Молния» по Куцурубской громаде. В селе Дмитровка повреждены три частных дома.

Также беспилотником «Бандероль» атаковали Степовскую громаду, где поврежден трактор. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, что за сутки до этого в результате российских ударов по Николаеву погиб 74-летний мужчина. Еще девять человек получили ранения, трое из них находятся в больницах.

Жители Николаева, чьи дома пострадали в результате дневной российской атаки, рассказали, как пережили обстрел 28 июля. Одни успели укрыться в коридоре, другие видели, как взрывная волна вырывала из домов окна и двери.