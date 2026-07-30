 «Вытерли ноги. Шокирован и потерял веру», — полковник Макуха о своем увольнении из 123-й бригады

  • четверг

    30 июля, 2026

  • 27°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 30 июля , 2026 четверг

  • Николаев • 27° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Оборона 16:54, 30 июля, 2026

«Вытерли ноги. Шокирован и потерял веру», — полковник Макуха о своем увольнении из 123-й бригады

Екскомбриг 123-ї бригади Олег Макуха. Фото: сторінка військового у ФейсбуціБывший командир 123-й бригады Олег Макуха. Фото: Страница военного в Фейсбук

Бывший командир 123-й бригады беспилотных систем «Код Ориона» (бывшая бригада территориальной обороны, — прим.) Олег Макуха считает, что об него «вытерли ноги», когда приняли решение о его повышении. По мнению военного, главнокомандующий Михаил Драпатый может разобраться в этой ситуации и принять правильное решение.

Интервью с Олегом Макухой опубликовано в Telegram николаевского коммунального телеканала «МАРТ».

Напомним, 123-ю отдельную бригаду беспилотных систем возглавил майор Денис Гипик. Ранее он командовал 1-м батальоном беспилотных систем этой же бригады. Предыдущего командира, полковника Олега Макуху, перевели в Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг».

Реклама

В интервью Олег Макуха прокомментировал свой перевод на более высокую должность. По его словам, это вызвало шок и недоумение.

— Боевому офицеру, который прошел Купянск, Бахмут, Соледар, Пески, имеет образование, обладает боевым духом, стремлением к ведению боевых действий, ведет личный состав за собой, военнослужащему, который 12 лет на войне, перевод якобы на повышение на должность, где я буду заниматься картами и какими-то тыловыми делами, для меня лично это — вытерли ноги, забыли о чести офицера. И, как говорили раньше в советское время: если не за что уволить офицера, его нужно подать на повышение, — сказал экс-комбриг.

Он назвал советскими методами решение о переводе эффективного командира.

— Мы движемся к европейским стандартам, воюем с помощью технологической составляющей. А некоторые методы борьбы с эффективными командирами, которые не дают развиваться коррупции в этом направлении, как мы видим, остались советскими. Так это и сделали, что меня повысили, но, к сожалению, для меня лично это шок, возмущение, утрата веры в будущие действия, — отметил Олег Макуха.

Он надеется, что новый главнокомандующий Михаил Драпатый разберётся в этой ситуации и примет решение.

— Считаю, что главное, чтобы главнокомандующий знал об этом вопросе. Его боевой опыт и авторитет в армии, я уверен, подскажут, как в этой ситуации разобраться и принять единственно правильное решение, которое я поддержу и, как военный, с удовольствием выполню, — добавил Олег Макуха.

Напомним, в Николаеве волонтеры и родственники военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны вышли на митинг. Они выступили против увольнения командира бригады Олега Макухи.

Ранее, в октябре 2024 года, в адрес 123-й бригады массово начали поступать обвинения в сдаче города Угледар в Донецкой области, который долгое время защищали бойцы 72-й ОМБр. В ответ сотни военных бригады вышли на митинг в Вознесенске. Военные заявили о недостаточной подготовке и нехватке вооружения для участия в боевых действиях на Донецком направлении, отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули воинскую часть на Донбассе.

В 2026 году николаевская 123-я отдельная бригада территориальной обороны изменила свой статус и теперь называется 123-й отдельной бригадой беспилотных систем «Код Ориона».

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Война в Украине

В Украине могут возобновить отключения электроэнергии из-за жары
Мадяр: украинские дроны нанесли удар по базе катеров в Крыму и пяти российским системам ПВО
В Лупарево в Николаевской области в результате атаки РФ повреждено более 10 домов
Реклама
Читайте также:
новости
Городской совет Николаева не поддержал обращение в Раду о пересмотре выплат военнослужащим

Алина Квитко
новости
Филиал Фонда госуимущества в Николаевской области возглавил бывший вице-мэр Шевченко

Алиса Меликадамян
новости
Интересные события в Николаеве: куда пойти в ближайшие дни

Мария Хамицевич
новости
Родители просят обустроить укрытие для «Академии детского творчества» в Николаеве: в горсовете начали изучать этот вопрос

Юлия Лукьяненко
новости
На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

В Лупарево в Николаевской области в результате атаки РФ повреждено более 10 домов
Мадяр: украинские дроны нанесли удар по базе катеров в Крыму и пяти российским системам ПВО
В Украине могут возобновить отключения электроэнергии из-за жары

Шале у Тилигульского лимана: «Vento» приглашает на отдых

3 часа назад

Интересные события в Николаеве: куда пойти в ближайшие дни

Мария Хамицевич

Главное сегодня