«Вытерли ноги. Шокирован и потерял веру», — полковник Макуха о своем увольнении из 123-й бригады

Бывший командир 123-й бригады Олег Макуха. Фото: Страница военного в Фейсбук

Бывший командир 123-й бригады беспилотных систем «Код Ориона» (бывшая бригада территориальной обороны, — прим.) Олег Макуха считает, что об него «вытерли ноги», когда приняли решение о его повышении. По мнению военного, главнокомандующий Михаил Драпатый может разобраться в этой ситуации и принять правильное решение.

Интервью с Олегом Макухой опубликовано в Telegram николаевского коммунального телеканала «МАРТ».

Напомним, 123-ю отдельную бригаду беспилотных систем возглавил майор Денис Гипик. Ранее он командовал 1-м батальоном беспилотных систем этой же бригады. Предыдущего командира, полковника Олега Макуху, перевели в Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг».

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В интервью Олег Макуха прокомментировал свой перевод на более высокую должность. По его словам, это вызвало шок и недоумение.

— Боевому офицеру, который прошел Купянск, Бахмут, Соледар, Пески, имеет образование, обладает боевым духом, стремлением к ведению боевых действий, ведет личный состав за собой, военнослужащему, который 12 лет на войне, перевод якобы на повышение на должность, где я буду заниматься картами и какими-то тыловыми делами, для меня лично это — вытерли ноги, забыли о чести офицера. И, как говорили раньше в советское время: если не за что уволить офицера, его нужно подать на повышение, — сказал экс-комбриг.

Он назвал советскими методами решение о переводе эффективного командира.

— Мы движемся к европейским стандартам, воюем с помощью технологической составляющей. А некоторые методы борьбы с эффективными командирами, которые не дают развиваться коррупции в этом направлении, как мы видим, остались советскими. Так это и сделали, что меня повысили, но, к сожалению, для меня лично это шок, возмущение, утрата веры в будущие действия, — отметил Олег Макуха.

Он надеется, что новый главнокомандующий Михаил Драпатый разберётся в этой ситуации и примет решение.

— Считаю, что главное, чтобы главнокомандующий знал об этом вопросе. Его боевой опыт и авторитет в армии, я уверен, подскажут, как в этой ситуации разобраться и принять единственно правильное решение, которое я поддержу и, как военный, с удовольствием выполню, — добавил Олег Макуха.

Напомним, в Николаеве волонтеры и родственники военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны вышли на митинг. Они выступили против увольнения командира бригады Олега Макухи.

Ранее, в октябре 2024 года, в адрес 123-й бригады массово начали поступать обвинения в сдаче города Угледар в Донецкой области, который долгое время защищали бойцы 72-й ОМБр. В ответ сотни военных бригады вышли на митинг в Вознесенске. Военные заявили о недостаточной подготовке и нехватке вооружения для участия в боевых действиях на Донецком направлении, отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули воинскую часть на Донбассе.

В 2026 году николаевская 123-я отдельная бригада территориальной обороны изменила свой статус и теперь называется 123-й отдельной бригадой беспилотных систем «Код Ориона».