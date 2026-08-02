В Николаеве мужчину укусила собака: он утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

В Николаеве полиция составила административный протокол в отношении владелицы собаки, которая покусала мужчину. Потерпевшая сторона утверждает, что женщина намеренно натравила животное.

О нападении в редакцию «НикВести» сообщила жена пострадавшего. Информацию о самом инциденте подтвердила полиция.

«Моего мужа покусала одна из собак, которую их владелица намеренно натравила командой «ВЗЯТЬ». В результате нападения он получил укушенную и рваную рану, обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь, сделали прививку от столбняка и выдали медицинские документы», — сообщила Ирина.

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Женщина утверждает, что ещё до нападения они неоднократно обращались в полицию из-за угроз со стороны владелицы собак.

«Она регулярно использовала собак для запугивания, угрожала натравить их на моего мужа. По нашему мнению, никакой надлежащей реакции со стороны полиции не последовало, хотя мы предупреждали, что это может закончиться трагедией», — добавила Ирина.

В полиции сообщили, что информация о происшествии поступила 30 июля. Предварительно правоохранители установили, что между потерпевшим и его бывшей женой возник словесный конфликт, во время которого, по словам мужчины, женщина натравила на него собаку.

В Николаеве мужчину укусила собака. Фото «НикВести» предоставила пострадавшая сторона В Николаеве мужчину укусила собака. Фото «НикВести» предоставлено пострадавшей стороной

Правоохранители составили в отношении владелицы животного административный протокол по части 3 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил содержания собак, повлекшее вред здоровью человека. Материалы уже переданы в суд. Санкция статьи предусматривает штраф и конфискацию животного.

Однако именно такое решение полиции не устраивает семью пострадавшего.

По словам жены пострадавшего, в районном управлении полиции им сообщили, что видят в случившемся лишь административное правонарушение, и посоветовали обращаться в суд. Семья же настаивает, что после причинения телесных повреждений правоохранители должны были дать правовую оценку возможному уголовному правонарушению.

«Нам не предоставили письменного решения, в котором было бы объяснено, почему нападение, в результате которого человек получил телесные повреждения, не рассматривается как возможное уголовное правонарушение Мы не просим никого признавать виновным без расследования. Мы просим лишь о полном, объективном и беспристрастном расследовании всех обстоятельств этого происшествия и надлежащей правовой оценке», — отметила заявительница.

Также пострадавшая сторона настаивает на ветеринарном наблюдении за собакой после укуса. По словам женщины, в КП «Центр защиты животных» им объяснили, что для изоляции животного необходим соответствующий акт от полиции. В то же время, утверждает она, правоохранители отказали в выдаче такого документа.

«Мы были вынуждены переживать не только из-за полученных травм, но и из-за возможного риска заражения бешенством. На сегодняшний день собаку не изъяли для наблюдения, хотя это важно после нападения и укуса человека», — сказала она.

Напомним, 8 июля в 3-м Индивидуальном переулке в Николаеве собака выскочила из частного дома и покусала 5 человек. Их увезла скорая помощь.

Ранее сообщалось, что большинство животных в Николаевской области, у которых был зафиксирован бешенство, имели владельцев. В прошлом году было 18 случаев, когда больные бешенством животные укусили людей. 15 из них имели владельцев. То есть хозяева вовремя не вакцинировали своих животных.