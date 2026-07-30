Городской совет Николаева не поддержал обращение в Раду о пересмотре выплат военнослужащим

Николаевский горсовет не поддержал обращение к центральным властям по поводу выплат военнослужащим. Архив НикВести

Депутаты Николаевского городского совета не поддержали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров с призывом пересмотреть подходы к финансовому и социальному обеспечению военнослужащих. В частности, в обращении предлагалось изменить систему начисления выплат, от которых зависит размер пенсий и других социальных гарантий военнослужащих.

Об этом стало известно в четверг, 30 июля, во время заседания сессии Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Инициатором обращения выступила депутат городского совета, председатель фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева. По её словам, нынешняя система приводит к тому, что значительная часть дополнительных выплат военнослужащим не учитывается при расчёте пенсий.

— Если военнослужащий получает на карту 300 тысяч гривен за свои достижения, эта сумма не учитывается при расчете его пенсии, поскольку она не относится к защищенным статьям доходов. Люди десять лет защищали нас и выходят на пенсию с мизерными выплатами. Именно поэтому мы просим пересмотреть базу начисления, — сказала Елена Киселева.

Она также отметила, что базовый показатель, от которого рассчитывается часть выплат военнослужащим, не менялся с 2018 года.

— Система изменения денежного обеспечения в стране давно назрела. Уровень базового начисления — 1760 гривен. Он не менялся с конца 2018 года. Все остальное — это доначисления. Но когда человек выходит на пенсию или должен получать социальное обеспечение, ему все начисляется исходя из минимума, — добавила депутат.

Впрочем, депутат Рамиль Агабеков от партии «Слуга народа» заявил, что обращение носит политический характер. Он напомнил, что Верховная Рада уже приняла изменения в государственный бюджет на 2026 год, которыми увеличила финансирование сектора безопасности и обороны.

— 10 июня Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2026 год. Расходы на сектор безопасности и обороны увеличены более чем на 1,5 триллиона гривен, из которых 174 миллиарда гривен — на денежное обеспечение военнослужащих. Поэтому считаю это обращение скорее политико-популистским, — сказал он.

В ответ Елена Киселева подчеркнула, что ее обращение не касается объемов финансирования сектора обороны, а поднимает вопрос именно об изменении базового уровня денежного обеспечения, от которого зависят пенсии и социальные выплаты военнослужащих.

— О миллиардах не нужно рассказывать. Тема дискуссии — обратить внимание на низкий уровень базового обеспечения военнослужащего. Я понимаю, что он не станет таким, как у прокуроров, но он точно должен быть больше, чем 1760, — ответила она.

После обсуждения вопрос вынесли на голосование. За обращение проголосовали 20 депутатов, восемь воздержались. Из-за недостаточного количества голосов решение не приняли.

Напомним, что депутатам Николаевского городского совета предлагают обратиться к Президенту, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины с требованием пересмотреть подходы к финансовому и социальному обеспечению защитников, в частности, вернуть 40 миллиардов гривен на обеспечение военных, которые ранее правительство решило изъять из бюджета Минобороны на другие нужды.