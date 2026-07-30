 После расследования по поводу закупки электротранспорта в городском совете Николаева требуют отчета от антикоррупционного департамента

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После расследования по поводу закупки электротранспорта в городском совете Николаева требуют отчета от антикоррупционного департамента

Після публікації про закупівлю кабелю на електротрансі депутати заслухають звіт антикорупційного департаменту. Фото: архів НикВестиПосле публикации о закупке кабеля для электротранспорта депутаты заслушают отчет антикоррупционного департамента. Фото: архив НикВести

Депутат Николаевского городского совета Андрей Янтар, избранный от партии «Пропозиція», предложил заслушать отчет департамента внутреннего финансового контроля после журналистских расследований о возможных экономических нарушениях на коммунальных предприятиях.

Об этом он заявил во время заседания сессии Николаевского городского совета 30 июля, пишут «НикВести».

По словам депутата, в последнее время в СМИ и социальных сетях всё чаще появляются журналистские расследования о возможных экономических нарушениях на предприятиях и в учреждениях, финансируемых из городского бюджета.

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В качестве примера он привёл публикацию издания «Наші гроші» о намерении КП «Николаевлектротранс» закупить медный кабель по значительно завышенной цене.

— За счет местного бюджета содержится целый департамент, который должен бороться с коррупцией и экономическими преступлениями в городе Николаеве. Именно этот департамент должен заниматься этими вопросами, а не журналисты, поскольку его сотрудники получают зарплаты, премии и надбавки из местного бюджета, — сказал Андрей Янтар.

В связи с этим депутат предложил пригласить на следующее пленарное заседание исполняющего обязанности директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Виталия Ярошенко, чтобы заслушать публичный отчет о результатах работы департамента, в частности, о количестве проведенных проверок, материалах, переданных правоохранительным органам, результатах их рассмотрения, а также информацию об оплате труда сотрудников департамента и показателях эффективности его работы.

Кроме того, депутат предложил пригласить директора КП «Николаевлектротранс», чтобы тот дал разъяснения по поводу закупки медного кабеля.

Мэр Александр Сенкевич поддержал это предложение и дал протокольное поручение пригласить на следующую сессию исполняющего обязанности директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции, а также руководителя КП «Николаевлектротранс», чтобы они ответили на вопросы депутатов.

Что известно о закупке «Николаевлектротранса»

Напомним, журналисты «Наші гроші» выяснили, что КП «Николаевлектротранс» заключило договор на закупку кабелей и проводов стоимостью 3,86 миллиона гривен с ООО «Тайм-Электросервис», которое зарегистрировали всего за месяц до подписания соглашения.

В расследовании говорится, что часть кабельной продукции коммунальное предприятие планировало приобрести по ценам, которые в полтора-два с половиной раза превышали предложения крупных поставщиков и цены аналогичных закупок других государственных предприятий. По подсчётам журналистов, если бы товар был приобретён по рыночным ценам, город мог бы сэкономить не менее 500 тысяч гривен.

После публикации директор КП «Николаевлектротранс» Юрий Сметана сообщил «НикВести», что предприятие пересмотрело закупку и согласилось с тем, что отдельные позиции оказались дороже рыночных.

— Мы пересмотрели уже недавние торги — как те, что были упомянуты в материале, так и другие. И увидели, что действительно есть позиции, которые мы планировали покупать дешевле, чем на рынке, а есть и те, что дороже, — сказал Юрий Сметана.

По его словам, предприятие предложило поставщику снизить цены до уровня, указанного в журналистском анализе. Однако компания отказалась это сделать.

— Сейчас мы расторгаем договор и повторно объявим закупку в ProZorro. Очень надеемся, что найдутся желающие принять участие в аукционе и мы действительно сможем дополнительно сэкономить средства, — добавил директор КП.

Напомним, что в течение первого полугодия 2026 года прокуроры Николаевской области направили в суд 922 обвинительных акта. Среди них — десятки дел о коррупции, преступлениях в бюджетной сфере, незаконном обороте наркотиков, а также уклонении от мобилизации и незаконной переправке мужчин через государственную границу.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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