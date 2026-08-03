«Мы создавали здесь для детей современные условия», — Сенкевич о школе в Николаеве, пострадавшей от российской атаки
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия российского удара по одному из учебных заведений города.
На территории школы убирают обломки и закрывают выбитые окна, а городские власти уже готовят обращение к международным партнерам с просьбой о помощи в восстановлении здания, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, здание лицея получило значительные повреждения: выбиты окна, а школьный автобус полностью уничтожен.
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В то же время укрытие, расположенное рядом с местом попадания, выдержало удар и полностью выполнило свою функцию.
— Мы как раз готовили это учреждение к 1 сентября. В частности, при государственном софинансировании здесь проводился капитальный ремонт пищеблока, чтобы создать для детей современные и достойные условия, — отметил мэр.
В настоящее время городские власти планируют обратиться к международным партнерам, чтобы привлечь помощь для восстановления поврежденного лицея.
Напомним, утром 2 августа российские военные дважды атаковали ударными дронами типа «Молния» Снигиревскую громаду. Повреждены окна частного дома и автозаправочная станция. Пострадавших нет.
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