 «Мы создавали здесь для детей современные условия», — Сенкевич о школе в Николаеве, пострадавшей от российской атаки

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Главная Новости Инциденты 16:06, 03 августа, 2026

«Мы создавали здесь для детей современные условия», — Сенкевич о школе в Николаеве, пострадавшей от российской атаки

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом». Фото: ОВАПоследствия вражеской атаки 2 августа на Николаев с использованием реактивного «Шахеда». Фото: ОВА

В Николаеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия российского удара по одному из учебных заведений города.

На территории школы убирают обломки и закрывают выбитые окна, а городские власти уже готовят обращение к международным партнерам с просьбой о помощи в восстановлении здания, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, здание лицея получило значительные повреждения: выбиты окна, а школьный автобус полностью уничтожен.

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В то же время укрытие, расположенное рядом с местом попадания, выдержало удар и полностью выполнило свою функцию.

— Мы как раз готовили это учреждение к 1 сентября. В частности, при государственном софинансировании здесь проводился капитальный ремонт пищеблока, чтобы создать для детей современные и достойные условия, — отметил мэр.

В настоящее время городские власти планируют обратиться к международным партнерам, чтобы привлечь помощь для восстановления поврежденного лицея.

Напомним, утром 2 августа российские военные дважды атаковали ударными дронами типа «Молния» Снигиревскую громаду. Повреждены окна частного дома и автозаправочная станция. Пострадавших нет.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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