 Один погибший и восемь раненых: последствия российской атаки на Николаев

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Один погибший и восемь раненых: последствия российской атаки на Николаев

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото НикВестиПоследствия атаки на Николаев 28 июля 2026 года. Фото НикВести

В результате российских ударов по Николаеву погиб 74-летний мужчина. Еще девять человек получили ранения, трое из них находятся в больницах.

Обстрелы произошли в течение прошедших суток и утром 29 июля, сообщила Николаевская областная военная администрация.

В Николаеве в результате атаки пострадали восемь человек — трое мужчин в возрасте 38, 45 и 76 лет и пять женщин в возрасте 20, 42, 44, 62 и 71 года.

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В больницу госпитализировали 62-летнюю женщину и 76-летнего мужчину. По состоянию на утро их состояние медики оценивают как стабильное, средней тяжести. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

Также во время атаки на Галициновскую громаду Николаевского района обломками беспилотника был ранен 86-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние пострадавшего — тяжкое. В селе Галициново поврежден частный дом.

В Очаковской громаде в результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры. Пострадавших нет.

В течение прошедших суток и утром 29 июля россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», управляемыми авиабомбами и беспилотниками «Бандероль». Силы противовоздушной обороны сбили значительную часть воздушных целей, однако в регионе зафиксировали отдельные попадания и падение обломков, отметили в ОВА.

Жители Николаева, чьи дома пострадали в результате дневной российской атаки, рассказали, как пережили обстрел 28 июля. Одни успели спрятаться в коридоре, другие видели, как взрывная волна вырывала из домов окна и двери.

Напомним, что правоохранительные органы начали досудебные расследования по фактам российских атак на Николаев и область, произошедших 26 и 27 июля. Дела возбуждены по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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