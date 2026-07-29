В Николаеве запускают Школу урбанистики: молодежь будут обучать созданию проектов по развитию города

Зона отдыха Eco Mobile Park в Николаевском яхт-клубе, открытая молодыми людьми

В Николаеве запускают Школу ландшафтного дизайна и урбанистики «МІЙ Urban HUB». В течение нескольких месяцев молодежь будет изучать современные подходы к развитию городского пространства и работать над собственными концепциями благоустройства общественных территорий.

Об этом «НикВести» сообщили организаторы проекта — общественная организация «Центр обучения и образования взрослых «Юг».

В настоящее время идет набор участников на бесплатное обучение в школе, которое начнется в августе. К участию приглашаются жители Николаева в возрасте от 14 до 35 лет. Всего планируется сформировать три учебные группы по десять участников.

Участники будут изучать ландшафтный дизайн, урбанистику, проектный менеджмент, коммуникации и представлять собственные идеи, рассказал руководитель проекта Виктор Сикаленко.

«Их также ждут практические занятия, воркшопы с участием международных партнеров из городов-побратимов Николаева, учебные поездки в садовые центры Украины и менторская поддержка экспертов», — добавил он.

По завершении обучения участники смогут разрабатывать собственные урбанистические проекты, готовить заявки на грантовые конкурсы и бюджет участия.

Руководитель проекта Виктор Сикаленко отметил, что школа должна помочь молодежи не только получить новые знания, но и научиться влиять на развитие города.

«Мы хотим, чтобы молодежь перестала воспринимать городское пространство как нечто неизменное. Наша задача — показать, что даже небольшая команда с хорошей идеей, знаниями и поддержкой может инициировать реальные изменения в своем районе или общественном пространстве. Именно поэтому обучение построено вокруг практики, работы с экспертами и создания собственных проектов», — сказал он.

Участие в школе бесплатное, однако количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Школа ландшафтного дизайна и урбанистики запускается в рамках проекта «Единство для громады», который реализуется ИСАР «Единство» при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект также реализуется при грантовой поддержке Украинско-датского молодежного дома.

Напомним, в николаевском яхт-клубе открылся Eco Mobile Park — пространство для отдыха и экологического образования, которое обустроила команда молодежи из общественной организации «От идеи к действию» при финансовой поддержке Bloomberg Philanthropies.