В Николаеве запускают Школу урбанистики: молодежь будут обучать созданию проектов по развитию города
-
- Юлия БойченкоРепортер
-
В Николаеве запускают Школу ландшафтного дизайна и урбанистики «МІЙ Urban HUB». В течение нескольких месяцев молодежь будет изучать современные подходы к развитию городского пространства и работать над собственными концепциями благоустройства общественных территорий.
Об этом «НикВести» сообщили организаторы проекта — общественная организация «Центр обучения и образования взрослых «Юг».
В настоящее время идет набор участников на бесплатное обучение в школе, которое начнется в августе. К участию приглашаются жители Николаева в возрасте от 14 до 35 лет. Всего планируется сформировать три учебные группы по десять участников.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
Участники будут изучать ландшафтный дизайн, урбанистику, проектный менеджмент, коммуникации и представлять собственные идеи, рассказал руководитель проекта Виктор Сикаленко.
«Их также ждут практические занятия, воркшопы с участием международных партнеров из городов-побратимов Николаева, учебные поездки в садовые центры Украины и менторская поддержка экспертов», — добавил он.
По завершении обучения участники смогут разрабатывать собственные урбанистические проекты, готовить заявки на грантовые конкурсы и бюджет участия.
Руководитель проекта Виктор Сикаленко отметил, что школа должна помочь молодежи не только получить новые знания, но и научиться влиять на развитие города.
«Мы хотим, чтобы молодежь перестала воспринимать городское пространство как нечто неизменное. Наша задача — показать, что даже небольшая команда с хорошей идеей, знаниями и поддержкой может инициировать реальные изменения в своем районе или общественном пространстве. Именно поэтому обучение построено вокруг практики, работы с экспертами и создания собственных проектов», — сказал он.
Участие в школе бесплатное, однако количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Школа ландшафтного дизайна и урбанистики запускается в рамках проекта «Единство для громады», который реализуется ИСАР «Единство» при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект также реализуется при грантовой поддержке Украинско-датского молодежного дома.
Напомним, в николаевском яхт-клубе открылся Eco Mobile Park — пространство для отдыха и экологического образования, которое обустроила команда молодежи из общественной организации «От идеи к действию» при финансовой поддержке Bloomberg Philanthropies.
Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.
Последние новости про: Образование
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести