В Еланецкой громаде три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

В Еланецкой громаде реорганизовали три гимназии. Иллюстративное фото Знай.UA

В Еланецкой громаде три гимназии — Великосербуловскую, Новоалександровскую и Ясногородскую — присоединили к местному лицею №1, создав филиалы. Там обучается небольшое количество учеников. В то же время вопрос о ещё двух гимназиях будет обсуждаться на общественных слушаниях.

Соответствующие решения были приняты на заседании Еланецкого поселкового совета 15 июля, пишут «НикВести».

В решениях поселкового совета указано, что по состоянию на 1 июля в Великосербуловской гимназии 36 учеников, в Новоалександровской — 37, в Ясногородской — 41. Присоединение к Еланецкому лицею №1 обосновали созданием условий для получения полного среднего образования, внедрением профильного обучения, рациональным и эффективным использованием и модернизацией учебных заведений.

Поселковый совет принял решение о присоединении трёх гимназий к Еланецкому лицею №1, создав филиалы учебного заведения. В филиалах будет обеспечиваться получение начального и базового среднего образования.

Сессия Еланецкого поселкового совета 15 июля. Фото со страницы поселкового совета Сессия Еланецкого поселкового совета 15 июля. Фото со страницы поселкового совета Сессия Еланецкого поселкового совета 15 июля. Фото со страницы поселкового совета

В то же время, на странице Еланецкого поселкового совета отмечается, что на сессии было принято решение о продлении срока общественного обсуждения по вопросу присоединения Великосолоновской гимназии к Еланецкому лицею № 1 и Нововасилевской гимназии к Возсиятскому лицею.

В проектах решений сессии отмечается, что в Великосолоновской и Нововасильевской гимназиях обучается по 47 учеников. Обсуждение по обоим учебным заведениям продлили до 10 июля 2027 года, а начали его год назад — в 2025 году.

Реорганизация учебных заведений

На сессии в июле депутаты Южноукраинского городского совета поддержали решение об изменении типа и переименовании Ивановской гимназии. Учреждение будет работать как Ивановская начальная школа, где будут учиться ученики 1–4 классов.

Также решением Баштанского городского совета от 1 июня предусмотрено изменение типа лицеев №1 и №2 и прекращение набора учащихся в 10-е классы в 2026–2027 учебном году. Согласно документу, с 1 сентября 2027 года лицей «ТЕМП» изменит тип и станет Баштанским лицеем. Именно он будет обеспечивать профильное среднее образование для старшеклассников общины.

Однако родители учеников в Баштанке выступили против решения городского совета.

В Коблевской громаде реорганизуют три учебных заведения. Два лицея прекратят деятельность как отдельные юридические лица и будут присоединены к Коблевскому лицею.

Что предусматривает реформа старшей школы?

Реформа старшей школы является частью общенациональной образовательной реформы «Новая украинская школа». Она предусматривает переход на 12-летнее обучение и разделение школы на три уровня: начальный, базовый и старший.

Старшая школа (10–12 классы) должна функционировать в формате академических или профессиональных лицеев. В академических лицеях учащиеся будут выбирать профили обучения — гуманитарный, математический, естественнонаучный и т. п. — с углубленным изучением отдельных предметов. При этом такие учебные заведения планируется укрупнять, что может привести к закрытию старших классов в небольших населенных пунктах и необходимости ежедневной доставки учащихся.

Запуск реформы старшей школы на общегосударственном уровне запланирован на 2027 год. Она станет следующим этапом развития образовательной реформы «Новая украинская школа». Именно с этого момента выпускники 9-х классов смогут продолжить обучение в академических лицеях, выбрав профильные направления и предметы в соответствии с будущей профессией.

Реализация реформы предусмотрена поэтапно: