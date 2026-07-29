В Еланецкой громаде три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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В Еланецкой громаде три гимназии — Великосербуловскую, Новоалександровскую и Ясногородскую — присоединили к местному лицею №1, создав филиалы. Там обучается небольшое количество учеников. В то же время вопрос о ещё двух гимназиях будет обсуждаться на общественных слушаниях.
Соответствующие решения были приняты на заседании Еланецкого поселкового совета 15 июля, пишут «НикВести».
В решениях поселкового совета указано, что по состоянию на 1 июля в Великосербуловской гимназии 36 учеников, в Новоалександровской — 37, в Ясногородской — 41. Присоединение к Еланецкому лицею №1 обосновали созданием условий для получения полного среднего образования, внедрением профильного обучения, рациональным и эффективным использованием и модернизацией учебных заведений.
Поселковый совет принял решение о присоединении трёх гимназий к Еланецкому лицею №1, создав филиалы учебного заведения. В филиалах будет обеспечиваться получение начального и базового среднего образования.
В то же время, на странице Еланецкого поселкового совета отмечается, что на сессии было принято решение о продлении срока общественного обсуждения по вопросу присоединения Великосолоновской гимназии к Еланецкому лицею № 1 и Нововасилевской гимназии к Возсиятскому лицею.
В проектах решений сессии отмечается, что в Великосолоновской и Нововасильевской гимназиях обучается по 47 учеников. Обсуждение по обоим учебным заведениям продлили до 10 июля 2027 года, а начали его год назад — в 2025 году.
Реорганизация учебных заведений
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На сессии в июле депутаты Южноукраинского городского совета поддержали решение об изменении типа и переименовании Ивановской гимназии. Учреждение будет работать как Ивановская начальная школа, где будут учиться ученики 1–4 классов.
Также решением Баштанского городского совета от 1 июня предусмотрено изменение типа лицеев №1 и №2 и прекращение набора учащихся в 10-е классы в 2026–2027 учебном году. Согласно документу, с 1 сентября 2027 года лицей «ТЕМП» изменит тип и станет Баштанским лицеем. Именно он будет обеспечивать профильное среднее образование для старшеклассников общины.
Однако родители учеников в Баштанке выступили против решения городского совета.
В Коблевской громаде реорганизуют три учебных заведения. Два лицея прекратят деятельность как отдельные юридические лица и будут присоединены к Коблевскому лицею.
Что предусматривает реформа старшей школы?
Реформа старшей школы является частью общенациональной образовательной реформы «Новая украинская школа». Она предусматривает переход на 12-летнее обучение и разделение школы на три уровня: начальный, базовый и старший.
Старшая школа (10–12 классы) должна функционировать в формате академических или профессиональных лицеев. В академических лицеях учащиеся будут выбирать профили обучения — гуманитарный, математический, естественнонаучный и т. п. — с углубленным изучением отдельных предметов. При этом такие учебные заведения планируется укрупнять, что может привести к закрытию старших классов в небольших населенных пунктах и необходимости ежедневной доставки учащихся.
Запуск реформы старшей школы на общегосударственном уровне запланирован на 2027 год. Она станет следующим этапом развития образовательной реформы «Новая украинская школа». Именно с этого момента выпускники 9-х классов смогут продолжить обучение в академических лицеях, выбрав профильные направления и предметы в соответствии с будущей профессией.
Реализация реформы предусмотрена поэтапно:
- В 2025–2026 годах состоится пилотное внедрение. В течение двух учебных лет в выбранных учебных заведениях будут апробироваться новые образовательные стандарты, учебные программы и материалы.
- Переходный этап продлится с 2027 по 2029 год. В этот период модель старшей школы будет постепенно внедряться по всей стране с одновременной доработкой подходов и содержания обучения.
- Завершающая фаза реформы запланирована на 2029–2033 годы — именно тогда система старшего профильного образования должна начать полноценно функционировать во всех регионах Украины.
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