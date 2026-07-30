Родители просят обустроить укрытие для «Академии детского творчества» в Николаеве: в горсовете начали изучать этот вопрос

Убежище в школе. Иллюстративное фото из архива НикВести

В Николаевском лицее «Академия детского творчества» нет укрытия. Родительский комитет обратился к депутатам Николаевского городского совета с просьбой помочь обустроить убежище в помещении, которое они нашли поблизости. Однако, как заявили мэр Александр Сенкевич и депутаты, вопрос только начали изучать, и может оказаться, что подвал непригоден для использования в качестве укрытия. Поэтому делать громкие заявления о том, что его «купили», не стоит.

Об этом говорили на заседании сессии Николаевского горсовета сегодня, 30 июля, пишут «НикВести».

Речь идет о помещении на ул. Парковой, которое рассматривается как возможное самое простое убежище. Вопрос о том, пригодны ли для этого помещения, будет изучать рабочая группа, решения которой будут носить рекомендательный характер.

Представительница родительского комитета Елена Мельник обратилась к депутатам с проблемой убежища. По её словам, оно нужно уже к 1 сентября, ведь укрытие у «Зори» расположено в 300 метрах, а на Парковой, 40/1, где нашли вариант для убежища, — в 60 метрах.

— В Украине продолжается война, и воздушные тревоги стали частью нашей жизни. И каждая мама, провожая ребенка в школу, хочет быть уверена, что в случае опасности он будет защищен. Мы не просим привилегий, мы просим лишь равных условий для наших детей. У них тоже есть право на безопасное обучение, как и у всех школьников нашего города, — отметила Елена Мельник.

Сессия Николаевского горсовета. Скриншот из трансляции

После выступления мэр Александр Сенкевич сказал, что в повестке дня этого вопроса нет, но стало понятно, почему родители решили выступить на сессии.

— Некоторые городские, так называемые активисты, начали обвинять меня в том, что я что-то решил приобрести или что-то там ещё. Оказалось, что на одной из комиссий обсуждали этот вопрос, и вот уже у нас здесь все воры, — сказал городской голова.

По его словам, укрытия в академии детского творчества нет. Для его обустройства разработали проект, но на него не предусмотрели средств в бюджете. Вопрос прорабатывают, чтобы потом решить, откуда брать деньги.

— Сегодня у нас на территории академии детского творчества нет укрытия. Мы запланировали строительство укрытия в этом учреждении, разработали проект, но сегодня нет финансирования проекта, то есть нет вообще денег. Дело в том, что и на покупку данного объекта, который школа нашла рядом с собой и сообщила об этом депутатам горсовета, тоже нет денег, — сказал мэр.

Мэр Александр Сенкевич. Скриншот из трансляции сессии

Депутат от «Европейской солидарности» Елена Киселева также отметила, что родители нашли варианты приобретения помещений под убежище, поскольку проектирование и строительство занимают много времени. А тем временем дети должны учиться. Никто пока не покупал никаких зданий, но это вызвало обсуждение среди местных активисток и обвинения в адрес местных властей.

— При рассмотрении, в принципе, вопрос был рациональным и разумным, и вы правильно сказали: никто ещё ничего не приобрел, деньги не выделяли, ещё даже не думали об этом и не обсуждали. Единственное, что было, — дано протокольное поручение на подачу заявления. Далее была создана рабочая группа по изучению этого вопроса, и на этом всё. Но появились «общественницы» и «очень справедливые люди», которые пошли, сфотографировали, сняли видео. Взбудоражили всех. Денег не было, решения не было. Но все уже не просто так, что не купили, а уже «украли и поделили», — сказала Елена Киселева.

Депутат Елена Киселева. Скриншот из трансляции сессии

Вероятно, депутат имела в виду пост в соцсетях экс-депутата Николаевского облсовета Светланы Федоровой. Она заявила, что за годы войны не обустроили убежище для учебного заведения. Вместо этого сейчас предлагают приобрести подвал в старом здании, который непригоден для использования в качестве укрытия.

Пост депутата Светланы Федоровой об укрытии. Скриншот Пост депутата Светланы Федоровой об укрытиях. Скриншот Пост депутата Светланы Федоровой об укрытии. Скриншот

Елена Киселева обратила внимание на то, что к правоохранительным органам возникает вопрос: можно ли снимать такие заведения, как показано на видео, во время военного положения.

— И вообще, как депутаты могут защищаться от лжи и распространения, скажем так, в обществе неправдивых слухов, потому что я считаю, что это создает опасность для людей, а глупость порождает нежелательные последствия и нежелательные проблемы, — заявила депутат.

Она подчеркнула, что депутаты уже изучают вопрос об убежищах, поэтому нет необходимости в обращении родителей. Вместо этого активистки создают искусственные препятствия.

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— Но есть искусственные препятствия, созданные активистками, которые делают всё, но не понимают, что именно, — прокомментировала Елена Киселёва.

Депутат от партии «Пропозиція» Андрей Янтарь сказал, что лицей входит в его округ, поэтому он знаком с проблемой. По его мнению, нужно организовать временное укрытие, но не в предложенном помещении.

— Я полностью поддерживаю тезис о том, что дети и их безопасность — это превыше всего. Но что касается предложенного так называемого укрытия, то оно, на мой взгляд, не соответствует понятию укрытия. Это полуподвал, окна которого выходят в цокольную часть здания. С одним входом. Поэтому я считаю, что это очень большая опасность, а лучше за эти деньги приобрести какие-то временные укрытия и установить их. Я думаю, что это будет безопаснее для детей, в первую очередь, — отметил депутат.

Заседание сессии Николаевского горсовета. Скриншот из трансляции

Однако мэр возразил, что вновь возникает вопрос о финансировании.

— Есть какие-то цифры? — спросил мэр.

— Цифры нам не предоставили. Но ведь безопасность — это превыше всего. И мы можем найти в бюджете средства. У нас есть расходы, которые могут подождать, — ответил депутат.

Александр Сенкевич резюмировал, что процедура носит бюрократический характер: нужно изучить объект, определить, можно ли его использовать в качестве укрытия, провести экспертизы, оценку стоимости, а уже потом выносить вопрос на обсуждение в депутатские комиссии для возможного приобретения.

— Поэтому сегодня так просто говорить о том, что лучше использовать эти деньги на приобретение модульных или каких-то других укрытий — мы не знаем, сколько это стоит. И вообще, дойдём ли мы до этого. Ну и в-третьих, да, на самом деле у нас сегодня средства на это не заложены. То есть это другой вопрос, — заявил мэр.

Депутат Елена Киселёва обратила внимание, что результатом изучения вопроса рабочей группой может стать вывод о том, что предложенное помещение для укрытия непригодно. Поэтому не стоит заранее обвинять власти в том, что они уже купили его.

— Поэтому идите в рабочую группу, изучайте, сколько это стоит, и говорите: «Не нужно покупать», ставьте свою подпись, доказывайте это родителям и берите на себя работу и ответственность, а не выводы «по предсказанию отца в ад», — сказала депутат.

Председатель бюджетной комиссии Федор Панченко также добавил, что не все депутаты в курсе вопроса, и его нужно обсуждать не на уровне слухов или соцсетей.

— Я надеюсь, что когда мы будем реально обсуждать этот вопрос, он будет рассматриваться в целостном виде, а не в виде слухов или роликов из TikTok, — сказал депутат.

Мэр подытожил, что желающие могут присоединиться к рабочей группе.

Убежища в учебных заведениях

Напомним, в Управлении капитального строительства подписали договор с подрядчиком, который должен завершить реконструкцию подвала лицея № 38 имени Владимира Чайки для обустройства там укрытия. УКБ уже дважды объявляло тендер на проведение работ в лицее стоимостью 11,6 миллиона гривен. Однако оба раза тендеры оказались неудачными. На торги также подавала заявку компания «Майстер Буд-Монтаж», которая уже выполняла часть работ по объекту и которая, по данным правоохранительных органов, могла завысить объемы и стоимость работ.

Также в Николаеве продолжается строительство нового укрытия на территории лицея № 61. Его планируют завершить до конца 2026 года, сообщил «НикВести» руководитель Управления капитального строительства городского совета Алексей Савчук. На объекте уже выполнена часть земляных и бетонных работ.

В гимназии №16 в Терновке есть проблема с укрытием. В подвале находятся старые котлы, которые пока не демонтировали, а также нет денег на обустройство убежища.