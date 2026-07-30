 Родители просят обустроить укрытие для «Академии детского творчества» в Николаеве: в горсовете начали изучать этот вопрос

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Родители просят обустроить укрытие для «Академии детского творчества» в Николаеве: в горсовете начали изучать этот вопрос

Укриття у школі. Ілюстративне фото з архіву НикВестиУбежище в школе. Иллюстративное фото из архива НикВести

В Николаевском лицее «Академия детского творчества» нет укрытия. Родительский комитет обратился к депутатам Николаевского городского совета с просьбой помочь обустроить убежище в помещении, которое они нашли поблизости. Однако, как заявили мэр Александр Сенкевич и депутаты, вопрос только начали изучать, и может оказаться, что подвал непригоден для использования в качестве укрытия. Поэтому делать громкие заявления о том, что его «купили», не стоит.

Об этом говорили на заседании сессии Николаевского горсовета сегодня, 30 июля, пишут «НикВести».

Речь идет о помещении на ул. Парковой, которое рассматривается как возможное самое простое убежище. Вопрос о том, пригодны ли для этого помещения, будет изучать рабочая группа, решения которой будут носить рекомендательный характер.

Представительница родительского комитета Елена Мельник обратилась к депутатам с проблемой убежища. По её словам, оно нужно уже к 1 сентября, ведь укрытие у «Зори» расположено в 300 метрах, а на Парковой, 40/1, где нашли вариант для убежища, — в 60 метрах.

— В Украине продолжается война, и воздушные тревоги стали частью нашей жизни. И каждая мама, провожая ребенка в школу, хочет быть уверена, что в случае опасности он будет защищен. Мы не просим привилегий, мы просим лишь равных условий для наших детей. У них тоже есть право на безопасное обучение, как и у всех школьников нашего города, — отметила Елена Мельник.

Сесія Миколаївської міськради. Скриншот з трансляціїСессия Николаевского горсовета. Скриншот из трансляции

После выступления мэр Александр Сенкевич сказал, что в повестке дня этого вопроса нет, но стало понятно, почему родители решили выступить на сессии.

— Некоторые городские, так называемые активисты, начали обвинять меня в том, что я что-то решил приобрести или что-то там ещё. Оказалось, что на одной из комиссий обсуждали этот вопрос, и вот уже у нас здесь все воры, — сказал городской голова.

По его словам, укрытия в академии детского творчества нет. Для его обустройства разработали проект, но на него не предусмотрели средств в бюджете. Вопрос прорабатывают, чтобы потом решить, откуда брать деньги.

— Сегодня у нас на территории академии детского творчества нет укрытия. Мы запланировали строительство укрытия в этом учреждении, разработали проект, но сегодня нет финансирования проекта, то есть нет вообще денег. Дело в том, что и на покупку данного объекта, который школа нашла рядом с собой и сообщила об этом депутатам горсовета, тоже нет денег, — сказал мэр.

Мер Олександр Сєнкевич. Скриншот з трансляції сесіїМэр Александр Сенкевич. Скриншот из трансляции сессии

Депутат от «Европейской солидарности» Елена Киселева также отметила, что родители нашли варианты приобретения помещений под убежище, поскольку проектирование и строительство занимают много времени. А тем временем дети должны учиться. Никто пока не покупал никаких зданий, но это вызвало обсуждение среди местных активисток и обвинения в адрес местных властей.

— При рассмотрении, в принципе, вопрос был рациональным и разумным, и вы правильно сказали: никто ещё ничего не приобрел, деньги не выделяли, ещё даже не думали об этом и не обсуждали. Единственное, что было, — дано протокольное поручение на подачу заявления. Далее была создана рабочая группа по изучению этого вопроса, и на этом всё. Но появились «общественницы» и «очень справедливые люди», которые пошли, сфотографировали, сняли видео. Взбудоражили всех. Денег не было, решения не было. Но все уже не просто так, что не купили, а уже «украли и поделили», — сказала Елена Киселева.

Депутатка Олена Кісельова. Скриншот з трансляції сесіїДепутат Елена Киселева. Скриншот из трансляции сессии

Вероятно, депутат имела в виду пост в соцсетях экс-депутата Николаевского облсовета Светланы Федоровой. Она заявила, что за годы войны не обустроили убежище для учебного заведения. Вместо этого сейчас предлагают приобрести подвал в старом здании, который непригоден для использования в качестве укрытия.

Допис депутатки Світлани Федорової про укриття. СкриншотПост депутата Светланы Федоровой об укрытии. Скриншот
Допис депутатки Світлани Федорової про укриття. СкриншотПост депутата Светланы Федоровой об укрытиях. Скриншот
Допис депутатки Світлани Федорової про укриття. СкриншотПост депутата Светланы Федоровой об укрытии. Скриншот

Елена Киселева обратила внимание на то, что к правоохранительным органам возникает вопрос: можно ли снимать такие заведения, как показано на видео, во время военного положения.

— И вообще, как депутаты могут защищаться от лжи и распространения, скажем так, в обществе неправдивых слухов, потому что я считаю, что это создает опасность для людей, а глупость порождает нежелательные последствия и нежелательные проблемы, — заявила депутат.

Она подчеркнула, что депутаты уже изучают вопрос об убежищах, поэтому нет необходимости в обращении родителей. Вместо этого активистки создают искусственные препятствия.

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— Но есть искусственные препятствия, созданные активистками, которые делают всё, но не понимают, что именно, — прокомментировала Елена Киселёва.

Депутат от партии «Пропозиція» Андрей Янтарь сказал, что лицей входит в его округ, поэтому он знаком с проблемой. По его мнению, нужно организовать временное укрытие, но не в предложенном помещении.

— Я полностью поддерживаю тезис о том, что дети и их безопасность — это превыше всего. Но что касается предложенного так называемого укрытия, то оно, на мой взгляд, не соответствует понятию укрытия. Это полуподвал, окна которого выходят в цокольную часть здания. С одним входом. Поэтому я считаю, что это очень большая опасность, а лучше за эти деньги приобрести какие-то временные укрытия и установить их. Я думаю, что это будет безопаснее для детей, в первую очередь, — отметил депутат.

Засідання сесії Миколаївської міськради. Скриншот з трансляціїЗаседание сессии Николаевского горсовета. Скриншот из трансляции

Однако мэр возразил, что вновь возникает вопрос о финансировании.

— Есть какие-то цифры? — спросил мэр.
— Цифры нам не предоставили. Но ведь безопасность — это превыше всего. И мы можем найти в бюджете средства. У нас есть расходы, которые могут подождать, — ответил депутат.

Александр Сенкевич резюмировал, что процедура носит бюрократический характер: нужно изучить объект, определить, можно ли его использовать в качестве укрытия, провести экспертизы, оценку стоимости, а уже потом выносить вопрос на обсуждение в депутатские комиссии для возможного приобретения.

— Поэтому сегодня так просто говорить о том, что лучше использовать эти деньги на приобретение модульных или каких-то других укрытий — мы не знаем, сколько это стоит. И вообще, дойдём ли мы до этого. Ну и в-третьих, да, на самом деле у нас сегодня средства на это не заложены. То есть это другой вопрос, — заявил мэр.

Депутат Елена Киселёва обратила внимание, что результатом изучения вопроса рабочей группой может стать вывод о том, что предложенное помещение для укрытия непригодно. Поэтому не стоит заранее обвинять власти в том, что они уже купили его.

— Поэтому идите в рабочую группу, изучайте, сколько это стоит, и говорите: «Не нужно покупать», ставьте свою подпись, доказывайте это родителям и берите на себя работу и ответственность, а не выводы «по предсказанию отца в ад», — сказала депутат.

Председатель бюджетной комиссии Федор Панченко также добавил, что не все депутаты в курсе вопроса, и его нужно обсуждать не на уровне слухов или соцсетей.

— Я надеюсь, что когда мы будем реально обсуждать этот вопрос, он будет рассматриваться в целостном виде, а не в виде слухов или роликов из TikTok, — сказал депутат.

Мэр подытожил, что желающие могут присоединиться к рабочей группе.

Убежища в учебных заведениях

Напомним, в Управлении капитального строительства подписали договор с подрядчиком, который должен завершить реконструкцию подвала лицея № 38 имени Владимира Чайки для обустройства там укрытия. УКБ уже дважды объявляло тендер на проведение работ в лицее стоимостью 11,6 миллиона гривен. Однако оба раза тендеры оказались неудачными. На торги также подавала заявку компания «Майстер Буд-Монтаж», которая уже выполняла часть работ по объекту и которая, по данным правоохранительных органов, могла завысить объемы и стоимость работ.

Также в Николаеве продолжается строительство нового укрытия на территории лицея № 61. Его планируют завершить до конца 2026 года, сообщил «НикВести» руководитель Управления капитального строительства городского совета Алексей Савчук. На объекте уже выполнена часть земляных и бетонных работ.

В гимназии №16 в Терновке есть проблема с укрытием. В подвале находятся старые котлы, которые пока не демонтировали, а также нет денег на обустройство убежища.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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