 В гимназии в Терновке не могут оборудовать укрытие из-за нехватки средств и старой котельной

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В гимназии в Терновке не могут оборудовать укрытие из-за нехватки средств и старой котельной

У гімназії у Тернівці не можуть облаштувати укриття через брак коштів та стару котельню. Ілюстративне фото Українські новиниВ гимназии в Терновке не могут обустроить укрытие. Иллюстративное фото Українські новини

В гимназии №16 в Терновке в Николаеве не могут оборудовать укрытие. У города нет на это средств, а кроме того, в подвале стоят котлы старой котельной, которые мешают обустроить укрытие.

Об этом стало известно на заседании комиссии горсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта 28 июля, сообщают «НикВести».

О ситуации с укрытием на комиссии рассказал исполняющий обязанности начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета Сергей Жмур. По его словам, КП «Защита» сообщило, что на ремонт защитных сооружений, находящихся на балансе предприятия, всего выделено 2,4 миллиона гривен.

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— На эти средства КП «Защита» проводит текущий ремонт в защитных сооружениях, которые находятся у него на балансе и расположены в жилых домах. Дополнительных средств на проведение мероприятий по обустройству защитного сооружения в этой гимназии у КП «Защита» нет, — сказал Сергей Жмур.

Кроме того, в гимназии есть проблемы с котельной. Сергей Жмур отметил, что департамент энергоэффективности сейчас сокращается, и предложил передать проектно-сметную документацию на реконструкцию котельной в гимназии в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— Расходы, предусмотренные департаменту энергоэффективности, передать в департамент ЖКХ. То есть ситуация такова: у КП «Защита» нет средств на обустройство. Кроме того, не начаты работы по демонтажу там котлов и обустройству котельной», — сообщил Сергей Жмур.

Глава комиссии Анна Норд подчеркнула, что главный вопрос — дети должны ходить в школу в этом районе, поскольку поблизости школ нет. По словам Сергея Жмура, на обустройство убежища требуется примерно 1,2–1,3 миллиона гривен. Но их нет.

Анна Норд поинтересовалась, что в таком случае делать с детьми.

— Предусмотреть дополнительное финансирование КП «Защита» на обустройство убежищ. Во-первых, и сделать там котельную, чтобы потом можно было приступить к работам. Там в подвале стоят котлы. Если мы уберем котлы из этого подвала, то школа вообще не будет отапливаться. То есть устраивать там какое-то убежище нет смысла, пока не будет построена котельная, — сказал Сергей Жмур.

Комиссия приняла информацию к сведению, поскольку на заседании ничего решить не могут, но должны продолжать разбираться в ситуации, чтобы дети могли учиться офлайн.

Однако директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в комментарии «НикВести» сообщил, что в гимназии предприятие уже приступило к работам по обустройству блочно-модульной котельной.

— Департаментом энергоэффективности был разработан проект по установке на территории школы блочно-модульной котельной на пеллетах. Примерно полтора месяца назад нам передали проектно-сметную документацию, мы прошли экспертизу, заключили договор с подрядчиком и уже приступили к строительству площадки для переноса блочно-модульной котельной. По плану мы намерены запустить эту котельную до ноября этого года, — рассказал Николай Логвинов.

Он отметил, что к старой угольной котельной предприятие не имеет отношения.

— Котельную, которая находится в подвале, нам не передавали, и она не имеет к нам никакого отношения. Там должны были разработать проект по демонтажу котельной и строительству хранилища, — отметил директор «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, жители пожаловались на неудовлетворительное состояние укрытия на проспекте Центральном, 69 в центре Николаева. По их словам, в убежище нет освещения и мест для сидения, а указанный на информационном стенде контактный номер не работает.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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