Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь: в нем приняли участие школьники из Николаевской области

Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь. Фото: «Схід SOS»

После пандемии и нескольких лет полномасштабной войны многие дети из прифронтовых регионов учатся преимущественно дистанционно, а возможностей проводить время со сверстниками стало значительно меньше. Для таких школьников благотворительный фонд «Схід SOS» уже второй год проводит в Закарпатье образовательный лагерь «Изи Кемп».

Этим летом в первую смену отправились 50 детей из общин Николаевской области, сообщили «НикВести» в благотворительном фонде «Схід SOS».

Большинство участников — дети ветеранов, дети, лишенные родительской опеки, или те, кто находится под опекой.

В лагере дети в течение десяти дней повторяли школьную программу по математике, украинскому языку, истории и английскому. Помимо занятий, они ходили в горы, ездили на экскурсии, занимались спортом, творчеством и ежедневно встречались с психологами.

Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь. Фото: «Схід SOS» Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь. Фото: «Схід SOS»

Менеджер образовательных программ благотворительного фонда Николай Оверченко говорит, что лагерь создали для детей, которые из-за войны лишились не только части учебного процесса, но и привычной школьной среды.

«Из-за длительного дистанционного обучения, постоянного стресса и жизни в условиях войны дети часто теряют интерес к учебе и уверенность в собственных силах. Именно поэтому мы объединили обучение с психологической поддержкой и активным отдыхом, чтобы создать среду, в которой ребенок может восстанавливаться комплексно», — рассказал он.

Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь. Фото: «Схід SOS»

Для многих детей эта поездка стала возможностью провести часть лета без постоянных сирен, найти новых друзей и попробовать что-то новое.

«Во время лагеря я поняла, что я довольно общительная и смелая. Мне очень понравилась история: удалось повторить программу и даже «примерить» на себя роли разных исторических личностей — так события прошлых лет запоминаются лучше. А еще я впервые побывала в горах и поднялась на Великий Верх — целых 1598 метров над уровнем моря. Я горжусь собой и своей командой», — рассказала 13-летняя Лиля.

Похожие впечатления остались и у Влада Карпенко. Больше всего, говорит парень, он волновался из-за знакомства с новыми людьми.

«В первый день меня волновало знакомство с участниками лагеря — я очень хотел найти новых друзей, но было немного страшно. Спортивные соревнования, поход в горы и особенно творческие конкурсы помогли найти единомышленников. Больше всего мне понравилось шоу талантов, где я выступил с номером. Меня поддержали, и было не страшно», — поделился он.

Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь. Фото: «Схід SOS»

Этим летом в лагере проведут ещё две смены. Вслед за школьниками из Николаевской области в Закарпатье уже приехали дети из Харьковской области, а осенью к программе присоединятся участники из Запорожской области.

Напомним, в Николаеве запускают Школу ландшафтного дизайна и урбанистики «МИЙ Urban HUB». В течение нескольких месяцев молодежь будет изучать современные подходы к развитию городского пространства и работать над собственными концепциями благоустройства общественных территорий.