В Николаеве за неделю родились четыре двойни

В Николаеве родились четыре двойни. Фото: Новости Каменского

На прошлой неделе в Николаеве родились четыре двойни. Всего с 24 по 31 июля в роддомах города на свет появились 62 малыша.

Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

Среди 62 детей в Николаеве родились 30 мальчиков и 32 девочки. Среди них — четыре двойни.

В областном управлении здравоохранения также сообщили, что с 27 июля по 2 августа в роддомах области родилось 88 детей: 50 девочек и 38 мальчиков.

Ребенок с наименьшим весом — 2170 граммов — родился в роддоме № 3 в Николаеве.

Напомним, за неделю с 17 по 24 июля в Николаеве родилось 45 детей.