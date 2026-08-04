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Главная Новости Общество 2:24, 04 августа, 2026

В Николаеве за неделю родились четыре двойни

У Миколаєві народилося чотири двійні. Фото: Новини Кам'янськогоВ Николаеве родились четыре двойни. Фото: Новости Каменского

На прошлой неделе в Николаеве родились четыре двойни. Всего с 24 по 31 июля в роддомах города на свет появились 62 малыша.

Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

Среди 62 детей в Николаеве родились 30 мальчиков и 32 девочки. Среди них — четыре двойни.

В областном управлении здравоохранения также сообщили, что с 27 июля по 2 августа в роддомах области родилось 88 детей: 50 девочек и 38 мальчиков.

Ребенок с наименьшим весом — 2170 граммов — родился в роддоме № 3 в Николаеве.

Напомним, за неделю с 17 по 24 июля в Николаеве родилось 45 детей.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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