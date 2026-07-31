В Николаевской области за полгода развелись более 300 пар: сколько браков было расторгнуто в соседних областях

В первом полугодии 2026 года в Николаевской области через ГРАГС расторгли брак 339 семей. В Одесской области таких случаев было 880, а в Херсонской — 20.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

Количество разводов через ДРАЦС за I полугодие 2026 года. Инфографика: Опендатабот

Всего в Украине за первые шесть месяцев года более 12 тысяч пар официально расторгли брак через органы государственной регистрации актов гражданского состояния. Это почти соответствует показателю прошлого года — количество таких разводов уменьшилось лишь на 4%.

Больше всего разводов через ДРАЦС зафиксировали в Киеве — 1801 случай. Далее по количеству расторгнутых браков следуют Днепропетровская область (1125), Киевская область (898), Одесская область (880) и Харьковская область (874).

В то же время в некоторых регионах количество разводов выросло. В частности, в Тернопольской области число расторгнутых браков увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Закарпатье — на 15%, а в Черниговской области — на 11%.

Снижение количества разводов зафиксировали лишь в двух областях: в Житомирской — на 20%, в Полтавской — на 19%.

Браки в I и II полугодиях. Инфографика: Опендатабот

В «Опендатабот» отмечают, что статистика через ЗАГС не отражает полной картины, поскольку не учитывает разводы через суд. Через органы регистрации брак могут расторгнуть только супруги без детей и без имущественных споров. В остальных случаях необходимо обращаться в суд.

В настоящее время через ЗАГС происходит примерно каждый четвертый развод в Украине.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за первое полугодие 2026 года зарегистрировали более 1,5 тысячи браков. В Одесской области за этот период поженились более трех тысяч пар, а в Херсонской — 159.