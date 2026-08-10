Недостроенный корпус варваровского лицея до сих пор не накрыли крышей

Последний этаж недостроенного корпуса лицея № 60 без крыши, сентябрь 2025 года, фото «НикВести»

Несмотря на обещание в январе 2026 года накрыть крышей недостроенный корпус николаевского лицея №60, работы до сих пор не выполнены.

Об этом «НикВести» сообщили в Департаменте архитектуры и капитального строительства Николаевской областной военной администрации.

Как известно, недостроенный корпус Варваровского лицея нужно было накрыть крышей до начала зимы 2025 года. В ОВА рассчитывали на помощь из городского бюджета, поскольку учреждение находится на балансе города. Но там сообщили, что денег на это нет. После чего подрядчик пообещал накрыть недостроенное здание крышей в январе.

Однако на сегодняшний день эти работы не выполнены, говорят в ОВА.

«Работы по устройству кровли не завершены», — ответили там.

Напомним, что работы по строительству нового корпуса лицея № 60 до сих пор не возобновились. Их приостановили ещё осенью 2025 года из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

На данный момент объект готов лишь на 36%. Подрядчик демонтировал разрушенное здание и возвел «коробку» нового: устроил фундамент, монолитную железобетонную плиту перекрытия над подвалом и построил четыре этажа. Такие данные нам предоставили в Департаменте архитектуры и капитального строительства Николаевской областной военной администрации.

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Восстановление лицея № 60

Учебное заведение было разрушено в июле 2022 года. В результате атаки был уничтожен один из корпусов лицея, также была повреждена расположенная рядом детская площадка.

В декабре 2023 года Департамент градостроительства ОВА объявил тендер на восстановление разрушенного корпуса лицея № 60 в Варваровке. Подрядчиком стала «Строительная компания «Интербуд», которая предложила выполнить работы за 102,5 миллиона гривен.

В этом году правительство выделило на восстановление учебного заведения 76,6 миллиона гривен. А восстановление лицея подрядная компания начала летом 2024 года. Завершить работы планируется в августе 2025 года.

В лицее, согласно разработанному проекту, предоставленному редакции «НикВести», планируется построить новое трехэтажное здание. На первом этаже планируется разместить гардеробную, классные комнаты, читальный зал библиотеки, зал хореографии, санузлы и подсобные помещения. На втором этаже — классные комнаты, кабинет директора, санузлы, кабинеты физики и химии, лаборантскую по химии, спортивный зал, снарядную, санузлы и подсобные помещения. А на третьем этаже — репетиционный зал, актовый зал, раздевалку, учительскую, ресурсную комнату, кабинет и лабораторию биологии, спортивный зал, классные комнаты, санузлы и подсобные помещения. В новом корпусе также планируется установить лифт.