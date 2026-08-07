Правительство выделило почти ₴10 млн субвенции на проекты восстановления в Николаевской области

Строительный кран на территории лицея № 60 в Варваровке, сентябрь 2025 года, фото «НикВести»

Николаевская область получит почти 9,9 миллиона гривен из государственного бюджета на финансирование проектов восстановления.

Соответствующее решение о распределении субвенции на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины утвердило правительство 6 августа, пишут «НикВести».

Всего между общинами Украины распределили более 1,7 миллиарда гривен субвенции на проекты восстановления.

Для Николаевской области предусмотрено 9,9 миллиона гривен. Все эти средства будут направлены Мигиевской сельской общине. При этом община должна обеспечить софинансирование в размере почти 1,9 миллиона гривен.

При этом соседняя Одесская область получит 70,6 миллиона гривен. Наибольшую сумму — 51,2 миллиона гривен — предусмотрели для бюджета Одессы. Еще 10 миллионов гривен направят Дальницкой общине, а 9,4 миллиона гривен — Катаблужской поселковой общине.

Стоит отметить, что Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины предусматривает финансирование проектов восстановления местной инфраструктуры за счет государственной субвенции с обязательным софинансированием из местных бюджетов.

Напомним, Николаевский городской совет просит 1,1 миллиарда гривен дополнительной дотации из государственного бюджета Украины на 2026 год, поскольку в местном бюджете наблюдается дефицит, в частности на выплату зарплат, питание в детских садах, выплату компенсаций за проезд льготникам.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поедет в Киев, где будет отстаивать потребность города в субвенции в размере 1,1 миллиарда гривен. Позже он рассказал, что Министерство финансов в течение 4 месяцев будет изучать состояние городского бюджета, чтобы обосновать необходимость дофинансирования из госбюджета.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, решение о выделении дополнительных средств зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.

Как отмечал мэр, по состоянию на июль правительство так и не дало официального ответа, а Министерство финансов продолжает анализировать городской бюджет.

В то же время новоназначенный министр по делам ветеранов, бывший глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать область и пообещал отстаивать её интересы при распределении средств государственного бюджета и работать над экономической стратегией «Юг 2.0».

Нехватка средств в бюджете Николаева

Николаевский городской совет обратился к правительству и парламенту с просьбой предоставить дополнительную дотацию из государственного бюджета. По подсчетам города, собственных доходов бюджета на 2026 год хватает лишь на 82,5% от реальной потребности, а дефицит финансовых ресурсов превышает 1 миллиард 140 миллионов гривен.

В целом доходы бюджета на 2026 год составляют 5,54 миллиарда гривен, общий объем расходов бюджета — 5,26 миллиарда гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что бюджет на 2026 год фактически является бюджетом выживания и не покрывает всех потребностей общины. В частности, в бюджете Николаева нет средств на повышение заработной платы учителям, инициированное государством.