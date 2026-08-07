Правительство выделило почти ₴10 млн субвенции на проекты восстановления в Николаевской области
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- Юлия БойченкоРепортер
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Николаевская область получит почти 9,9 миллиона гривен из государственного бюджета на финансирование проектов восстановления.
Соответствующее решение о распределении субвенции на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины утвердило правительство 6 августа, пишут «НикВести».
Всего между общинами Украины распределили более 1,7 миллиарда гривен субвенции на проекты восстановления.
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Для Николаевской области предусмотрено 9,9 миллиона гривен. Все эти средства будут направлены Мигиевской сельской общине. При этом община должна обеспечить софинансирование в размере почти 1,9 миллиона гривен.
При этом соседняя Одесская область получит 70,6 миллиона гривен. Наибольшую сумму — 51,2 миллиона гривен — предусмотрели для бюджета Одессы. Еще 10 миллионов гривен направят Дальницкой общине, а 9,4 миллиона гривен — Катаблужской поселковой общине.
Стоит отметить, что Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины предусматривает финансирование проектов восстановления местной инфраструктуры за счет государственной субвенции с обязательным софинансированием из местных бюджетов.
Напомним, Николаевский городской совет просит 1,1 миллиарда гривен дополнительной дотации из государственного бюджета Украины на 2026 год, поскольку в местном бюджете наблюдается дефицит, в частности на выплату зарплат, питание в детских садах, выплату компенсаций за проезд льготникам.
Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поедет в Киев, где будет отстаивать потребность города в субвенции в размере 1,1 миллиарда гривен. Позже он рассказал, что Министерство финансов в течение 4 месяцев будет изучать состояние городского бюджета, чтобы обосновать необходимость дофинансирования из госбюджета.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, решение о выделении дополнительных средств зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.
Как отмечал мэр, по состоянию на июль правительство так и не дало официального ответа, а Министерство финансов продолжает анализировать городской бюджет.
В то же время новоназначенный министр по делам ветеранов, бывший глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать область и пообещал отстаивать её интересы при распределении средств государственного бюджета и работать над экономической стратегией «Юг 2.0».
Нехватка средств в бюджете Николаева
Николаевский городской совет обратился к правительству и парламенту с просьбой предоставить дополнительную дотацию из государственного бюджета. По подсчетам города, собственных доходов бюджета на 2026 год хватает лишь на 82,5% от реальной потребности, а дефицит финансовых ресурсов превышает 1 миллиард 140 миллионов гривен.
В целом доходы бюджета на 2026 год составляют 5,54 миллиарда гривен, общий объем расходов бюджета — 5,26 миллиарда гривен.
Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что бюджет на 2026 год фактически является бюджетом выживания и не покрывает всех потребностей общины. В частности, в бюджете Николаева нет средств на повышение заработной платы учителям, инициированное государством.
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