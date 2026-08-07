 Это промежуточный, но важный результат — в Николаеве отремонтировали дорогу к Матвеевскому кладбищу

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Это промежуточный, но важный результат — в Николаеве отремонтировали дорогу к Матвеевскому кладбищу

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр БерезаВ Николаеве завершили ремонт участка дороги, ведущей к Матвеевскому кладбищу. Фото: Александр Береза

В Николаеве завершили ремонт части дороги к Матвеевскому кладбищу. Речь идет об участке, проходящем по территории города, на ремонт которого из городского бюджета было выделено почти 4 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава администрации Центрального района Александр Береза в комментарии «НикВести».

По его словам, отремонтированный участок является лишь частью дороги к кладбищу, ведь другой отрезок расположен на территории Константиновской громады (со стороны села Баловное), где город пока не имеет права проводить работы из-за отсутствия необходимых решений местного совета.

— Мы завершили ремонт той части дороги, которая находится в пределах Николаева. Это промежуточный, но важный результат. Для реализации этого проекта депутаты городского совета предусмотрели финансирование в бюджете на 2026 год, городской голова поддержал это решение, а также поступали многочисленные обращения от семей погибших защитников, которые поднимали этот вопрос. Благодаря совместным усилиям удалось выполнить эти работы, — отметил Александр Береза.

В то же время он пояснил, что полностью отремонтировать дорогу пока невозможно, поскольку её вторая часть проходит по территории Константиновской громады.

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр БерезаВ Николаеве завершили ремонт участка дороги к Матвеевскому кладбищу. Фото: Александр Береза
У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр БерезаВ Николаеве завершили ремонт участка дороги к Матвеевскому кладбищу. Фото: Александр Береза
У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр БерезаВ Николаеве завершили ремонт участка дороги к Матвеевскому кладбищу. Фото: Александр Береза
У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр БерезаВ Николаеве завершили ремонт части дороги к Матвеевскому кладбищу. Фото: Александр Береза

По словам Александра Березы, для начала работ Константиновская громада должна принять решение о передаче Николаеву функций заказчика работ. Однако сейчас сделать это невозможно, ведь в общине уже несколько месяцев не проводятся сессии, а продолжается процесс создания военной администрации.

— Нам необходимо решение общины, которое позволит городу выступить заказчиком работ. Пока такого решения нет, мы юридически не можем ремонтировать этот участок. Поэтому сейчас он ожидает завершения всех процедур в Константиновской громаде, — пояснил он.

У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр БерезаВ Николаеве завершили ремонт части дороги к Матвеевскому кладбищу. Фото: Александр Береза
У Миколаєві завершили ремонт частини дороги до Матвіївського кладовища. Фото: Олександр БерезаВ Николаеве завершили ремонт части дороги к Матвеевскому кладбищу. Фото: Александр Береза

Напомним, ранее «НикВести» сообщали, что в бюджете Николаева на 2026 год предусмотрено около 3,9 миллиона гривен на ремонт примерно 450 метров дороги к Новоматвеевскому кладбищу.

Также городские власти планировали решить вопрос об обустройстве площадки для разворота общественного транспорта возле кладбища.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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