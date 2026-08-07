«Переносим на конец года», — Сенкевич объяснил низкие показатели исполнения бюджета Управлением капитального строительства

Александр Сенкевич объяснил низкие показатели исполнения бюджета Управления капитального строительства. Фото: архив НикВести

Мэр Александр Сенкевич пояснил, что низкие показатели исполнения бюджета отдельными структурными подразделениями, в частности Управлением капитального строительства, связаны с тем, что город откладывает оплату выполненных работ из-за дефицита средств.

Об этом он рассказал в комментарии «НикВести».

По словам Александра Сенкевича, город сознательно откладывает оплату большинства капитальных работ, поскольку в первую очередь направляет средства на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.

— Ну, нет такого. У нас бюджет сбалансирован, и большинство капитальных работ оплачиваются в конце года. А так как у нас не хватает средств и средства используются на оплату труда и коммунальных услуг, то мы не пытаемся торопить или подгонять тех, кто выполняет работы, чтобы им поскорее выплатить средства. Наоборот, оттягиваем это на конец года, — сказал он.

В то же время мэр прокомментировал низкий уровень исполнения бюджета Управлением капитального строительства, который по состоянию на июль составлял около 6%.

— У него выполнение работ там на уровне 40%. Опять же, мы не выплачиваем ему средства. У него есть счета, которые мы готовы оплатить, но для этого по отдельным объектам переносим лимиты на эти месяцы и оплачиваем конкретно по каждому объекту, — пояснил Александр Сенкевич.

Напомним, что «НикВести» ранее писали о низких показателях исполнения бюджета Управления капитального строительства Николаевского городского совета, работу которого координирует заместитель городского головы Сергей Коренев. По состоянию на 1 августа управление использовало лишь 22 миллиона гривен из предусмотренных на год 234,6 миллиона, или 9,5% бюджетных ассигнований. Это был самый низкий показатель среди всех структурных подразделений городского совета.

Стоит отметить, что при условии, что в течение второго полугодия управление сохранит тот же темп исполнения бюджета, можно ожидать, что по итогам 2026 года неиспользованными останутся около 200 миллионов гривен.

Во время аппаратного совещания 4 августа городской голова Александр Сенкевич попросил Сергея Коренева отчитаться о реализации проектов и рассказать, какие объекты планируется завершить до конца года.

Проблема низкого освоения бюджетных средств для УКБ не нова. По итогам 2025 года управление использовало лишь 142,7 миллиона гривен из запланированных 235 миллионов, или 60,7% бюджета. В 2024 году уровень исполнения бюджета составил 32%, а в 2023 году — 32,4%.

Комментируя эти показатели в начале года, Александр Сенкевич объяснял их проблемами с подрядчиками, тогда как в Управлении капитального строительства подчеркивали, что оценивать их работу только по проценту исполнения бюджета некорректно.