Исполком утвердил новый состав экспертно-общественного совета в Николаеве

Исполком утвердил новый состав экспертно-общественного совета. Фото: НикВести

Экспертно-общественный совет при исполкоме Николаевского горсовета обновил свой состав. В него вошли 25 представителей общественных организаций и благотворительных фондов.

Решение об утверждении новых членов совета было принято на заседании исполкома сегодня, 12 августа, сообщают «НикВести».

Напомним, 24 июля состоялось учредительное собрание, на котором был избран новый состав совета.

Сегодня заместитель директора департамента мэра Елена Дмитриченко рассказала, что в собрании приняли участие 46 кандидатов из 49, подавших документы для участия в составе совета. Рейтинговым голосованием был избран новый состав совета, в который вошли 25 человек.

Поскольку спорных вопросов относительно состава не было, исполкому предложили утвердить состав экспертно-общественного совета. Вопросов у членов исполкома не возникло, поэтому они единогласно поддержали проект.

Новый состав экспертно-общественного совета при исполкоме Николаева теперь следующий:

Виктор Алхимов — общественный союз «Сеть правового развития». Егор Андреев — благотворительный фонд «Забота объединяет». Ольга Виноградова — общественная организация «Центр социально-инклюзивной помощи «Инвасервис». Марина Волосюк — общественная организация «Ассоциация выпускников Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова». Татьяна Вязникова — общественная организация «Взірець». Ратмир Гавеля — общественная организация «Влада Громад». Игорь Главацкий — благотворительный фонд «Каритас Николаев УГКЦ». Александра Глызина — общественная организация «Пространство поддержки «Файта». Иван Коленченко — общественная организация «Николаевская областная ветеранская организация Ассоциации ветеранов МВД Украины». Олег Кречун — общественная организация «Добровольное формирование гражданской защиты Николаевской городской территориальной общины». Артем Кривцов — общественная организация «Культурно-художественная ассоциация «Арт-спокуса». Николай Линчаковский — общественная организация «Ветеран Плюс». Олег Луговин — благотворительная организация «Защита Отечества». Зинаида Манюта — общественная организация «ОСМД Николаева». Оксана Петренко — общественная организация «Молодежный клуб активного отдыха». Юлия Покотило — благотворительный фонд «Щедрик». Александр Руснак — Николаевская областная организация Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер. Сергей Самоуков — Николаевская ассоциация территориальных общин «Солидарное дело общин». Сергей Синенко — общественная организация «Время объединять украинцев». Виктор Сикаленко — общественная организация «Центр обучения и образования взрослых «Юг». Ольга Степанова — отдельное подразделение общественной организации «Защита государства». Татьяна Тимошина — общественный союз «Ассоциация развития жилищного фонда». Юрий Трусов — общественная организация «Мое направление». Игорь Цветов — общественная организация «Страйкбольный клуб «Кобальт-Николаев». Юрий Шутяк — общественная организация «Николаевская областная организация Общества содействия обороне Украины».

Напомним, в июне экспертно-общественный совет при исполкоме обратился к городскому голове Александру Сенкевичу с предложением ввести более прозрачную процедуру назначения руководителя управления по делам физической культуры и спорта и директоров детско-юношеских спортивных школ.