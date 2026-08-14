 Суд отправил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки: он может выйти под залог ₴4,6 млн

  • пятница

    14 августа, 2026

  • 23°
    Ясное небо

    Николаев

  • 14 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 23° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 20:38, 14 августа, 2026

Суд отправил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки: он может выйти под залог ₴4,6 млн

Суд відправив під варту начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали при отримані хабара. Фото: Суспільне. МиколаївСуд поместил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки. Фото: «Суспильне». Николаев

Сегодня, 14 августа, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в отношении начальника Николаевского областного ТЦК и СП, которого задержали при получении 10 тысяч долларов взятки. Его отправили под стражу с возможностью выхода под залог в размере 4 659 200 гривен.

Об этом сообщает «Суспильне. Николаев».

Дело рассматривает судья Олеся Деминская. Как сообщило издание, подозреваемый свою вину не признает.

Реклама

Прокурор Андрей Черный заявил, что подозреваемый может скрываться и оказывать влияние на свидетелей, а также препятствовать расследованию. Поэтому он потребовал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,6 миллиона гривен.

«По словам прокурора, возраст и состояние здоровья подозреваемого позволяют ему находиться в следственном изоляторе», — написало издание.

Адвокат Владимир Тимошин просил суд учесть материальное положение своего подзащитного при выборе меры пресечения. Размер залога, который требовала прокуратура, он счел слишком большим.

Судья, заслушав все стороны, определила начальнику областного ТЦК меру пресечения — содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 1400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 4 659 200 гривен.

Если задержанный внесет залог, он обязан не покидать пределы Николаева и сообщать об изменении места жительства.

Что известно о задержании начальника областного ТЦК

Напомним, что начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-медицинскую комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.





Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Суд

Киевский судья обратился в Кабмин в связи с незаконным использованием земель Минобороны в Николаевской области
Судья из Первомайска заявила о давлении из-за земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело
Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали
Реклама
Читайте также:
новости
Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК

Юлия Лукьяненко
новости
Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали

Алиса Меликадамян
новости
В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу

Алена Коханчук
новости
«Николаеву грозит остановка работы бюджета в конце года», — секретарь горсовета Фалько

Алина Квитко
новости
Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Суд

Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали
Судья из Первомайска заявила о давлении из-за земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело
Киевский судья обратился в Кабмин в связи с незаконным использованием земель Минобороны в Николаевской области

Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК

Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга

3 часа назад

В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу

Главное сегодня