Суд отправил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки: он может выйти под залог ₴4,6 млн

Суд поместил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки. Фото: «Суспильне». Николаев

Сегодня, 14 августа, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в отношении начальника Николаевского областного ТЦК и СП, которого задержали при получении 10 тысяч долларов взятки. Его отправили под стражу с возможностью выхода под залог в размере 4 659 200 гривен.

Об этом сообщает «Суспильне. Николаев».

Дело рассматривает судья Олеся Деминская. Как сообщило издание, подозреваемый свою вину не признает.

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Прокурор Андрей Черный заявил, что подозреваемый может скрываться и оказывать влияние на свидетелей, а также препятствовать расследованию. Поэтому он потребовал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,6 миллиона гривен.

«По словам прокурора, возраст и состояние здоровья подозреваемого позволяют ему находиться в следственном изоляторе», — написало издание.

Адвокат Владимир Тимошин просил суд учесть материальное положение своего подзащитного при выборе меры пресечения. Размер залога, который требовала прокуратура, он счел слишком большим.

Судья, заслушав все стороны, определила начальнику областного ТЦК меру пресечения — содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 1400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 4 659 200 гривен.

Если задержанный внесет залог, он обязан не покидать пределы Николаева и сообщать об изменении места жительства.

Что известно о задержании начальника областного ТЦК

Напомним, что начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-медицинскую комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.









