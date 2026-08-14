В Николаеве убрали самовольную свалку на 9-й Военной

В Николаеве ликвидировали стихийную свалку на 9-й Военной. Фото Госэкоинспекции

В Николаеве убрали несанкционированную свалку на углу улиц 9-й Военной и Котельной. О загрязнении территории сообщили через сервис «ЭкоУгроза». По состоянию на 11 августа мусор с участка вывезли.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

В ходе проверки инспекторы обнаружили на территории полиэтилен, пластик, сухую растительность и ветки. Рядом расположена школа-интернат.

После обследования инспекция обратилась в исполнительный комитет Николаевского городского совета, после чего территорию очистили. Участок не предназначен для сбора бытовых отходов.

Кроме того, с 1 июля 2026 года действует новый Порядок выявления и учета бесхозных отходов (постановление КМУ № 903). Если владельца найдут, его обяжут возместить расходы на их утилизацию и компенсировать ущерб окружающей среде.

Напомним, в июле 2026 года государственные экоинспекторы обнаружили четыре стихийные свалки в Первомайском районе Николаевской области общей площадью около 1000 квадратных метров.