 В Николаеве убрали самовольную свалку на 9-й Военной

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Главная Новости Общество 16:13, 14 августа, 2026

В Николаеве убрали самовольную свалку на 9-й Военной

У Миколаєві ліквідували стихійне сміттєзвалище на 9-й Воєнній. Фото ДержекоінспекціяВ Николаеве ликвидировали стихийную свалку на 9-й Военной. Фото Госэкоинспекции

В Николаеве убрали несанкционированную свалку на углу улиц 9-й Военной и Котельной. О загрязнении территории сообщили через сервис «ЭкоУгроза». По состоянию на 11 августа мусор с участка вывезли.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

В ходе проверки инспекторы обнаружили на территории полиэтилен, пластик, сухую растительность и ветки. Рядом расположена школа-интернат.

После обследования инспекция обратилась в исполнительный комитет Николаевского городского совета, после чего территорию очистили. Участок не предназначен для сбора бытовых отходов.

Кроме того, с 1 июля 2026 года действует новый Порядок выявления и учета бесхозных отходов (постановление КМУ № 903). Если владельца найдут, его обяжут возместить расходы на их утилизацию и компенсировать ущерб окружающей среде.

Напомним, в июле 2026 года государственные экоинспекторы обнаружили четыре стихийные свалки в Первомайском районе Николаевской области общей площадью около 1000 квадратных метров.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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