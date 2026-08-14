Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали

Вознесенский городской районный суд. Фото: Судова влада

Бывшая депутат Южноукраинского городского совета Карине Маилунц через суд пытается взыскать более 481 тысячи долларов с местного агрария Гнела Мхитаряна. Она утверждает, что одолжила ему эти средства по договору займа, однако фермер отрицает, что получал деньги, а подпись на расписке называет поддельной.

Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений, пишет «НикВести».

Согласно исковым требованиям, 26 января 2026 года между Карине Маилунц и Гнелом Мхитаряном якобы был заключен договор займа. Согласно ему, мужчина получил в долг 481 тысячу 144 доллара и обязался вернуть средства по первому требованию. В подтверждение займа, как утверждает истица, он подписал частную расписку.

Однако Гнел Мхитарян это отрицает:

— Никаких средств, а тем более 481 тысячу долларов от указанной женщины я никогда не получал. Более того, я вообще не знаком с ней, никогда с ней не встречался и не имел никаких контактов — ни непосредственных, ни через третьих лиц. На расписке есть рукописная подпись, текст «Мхитарян Гнел Бабкенович» и дата «26.01.2026», и это подделка, потому что я ничего не подписывал собственноручно, — заявил ответчик.

Отдельно фермер обратил внимание на то, что в день якобы заключения договора займа Маилунц находилась за пределами Украины.

— В июле 2023 года она покинула территорию Украины и с тех пор постоянно проживает за границей. На указанную ею в исковом заявлении дату этого «заключения договора займа» её в стране не было. Наша личная встреча просто физически не могла состояться, — сказал Гнел Мхитарян.

После того как защита озвучила эту информацию в суде, сторона истицы уточнила обстоятельства передачи денег. 22 мая её адвокат Оксана Вуев сообщила суду, что средства передавались не лично Маилунц, а через третье лицо в одном из офисов Вознесенска.

Во время заседания 4 июня адвокат Мхитаряна Дмитрий Голубенко просил суд направить запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ, чтобы получить данные обо всех пересечениях государственной границы Маилунц в период с июля 2023 года по февраль 2026 года. Адвокат истицы выступила против такого ходатайства, однако, судя по материалам дела, не отрицала, что её клиентка находилась за границей в момент составления расписки.

Голубенко также просил истребовать налоговые данные о доходах лиц, у которых Маилунц якобы занимала средства перед их передачей фермеру. Суд в этом ходатайстве отказал.

— Сумма так называемого «долга» превышает все официальные сбережения истицы. Она физически не располагала такими средствами на дату якобы заключения договора, а следовательно, не могла их передать, — пояснил Мхитарян.

Оксана Вуев, адвокат истицы, объясняя наличие такой суммы при отсутствии официальных доходов, предоставила суду четыре договора займа, заключенные в начале января 2026 года. Согласно им, Карина Маилунц одолжила средства у своих родственников:

300 тысяч долларов — у своего отца, бизнесмена и экс-депутата Николаевского областного совета Эрика Григоряна;

100 тысяч евро — у своих родных сестер Беллы Маилунц и Стеллы Устюшенко.

В то же время еще с апреля 2026 года на все имущество фермера наложен арест в пределах суммы иска, что ограничивает возможность распоряжаться его активами.

Напомним, Карине Маилунц была депутатом Южноукраинского городского совета с 2020 по 2024 год, представляя Николаевскую областную организацию политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»».