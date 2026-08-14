 Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали

  • пятница

    14 августа, 2026

  • 25.9°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 14 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 25.9° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 18:00, 14 августа, 2026

Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали

Вознесенський міськрайонний суд. Фото: Судова владаВознесенский городской районный суд. Фото: Судова влада

Бывшая депутат Южноукраинского городского совета Карине Маилунц через суд пытается взыскать более 481 тысячи долларов с местного агрария Гнела Мхитаряна. Она утверждает, что одолжила ему эти средства по договору займа, однако фермер отрицает, что получал деньги, а подпись на расписке называет поддельной.

Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений, пишет «НикВести».

Согласно исковым требованиям, 26 января 2026 года между Карине Маилунц и Гнелом Мхитаряном якобы был заключен договор займа. Согласно ему, мужчина получил в долг 481 тысячу 144 доллара и обязался вернуть средства по первому требованию. В подтверждение займа, как утверждает истица, он подписал частную расписку.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Однако Гнел Мхитарян это отрицает:

— Никаких средств, а тем более 481 тысячу долларов от указанной женщины я никогда не получал. Более того, я вообще не знаком с ней, никогда с ней не встречался и не имел никаких контактов — ни непосредственных, ни через третьих лиц. На расписке есть рукописная подпись, текст «Мхитарян Гнел Бабкенович» и дата «26.01.2026», и это подделка, потому что я ничего не подписывал собственноручно, — заявил ответчик.

Отдельно фермер обратил внимание на то, что в день якобы заключения договора займа Маилунц находилась за пределами Украины.

— В июле 2023 года она покинула территорию Украины и с тех пор постоянно проживает за границей. На указанную ею в исковом заявлении дату этого «заключения договора займа» её в стране не было. Наша личная встреча просто физически не могла состояться, — сказал Гнел Мхитарян.

После того как защита озвучила эту информацию в суде, сторона истицы уточнила обстоятельства передачи денег. 22 мая её адвокат Оксана Вуев сообщила суду, что средства передавались не лично Маилунц, а через третье лицо в одном из офисов Вознесенска.

Во время заседания 4 июня адвокат Мхитаряна Дмитрий Голубенко просил суд направить запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ, чтобы получить данные обо всех пересечениях государственной границы Маилунц в период с июля 2023 года по февраль 2026 года. Адвокат истицы выступила против такого ходатайства, однако, судя по материалам дела, не отрицала, что её клиентка находилась за границей в момент составления расписки.

Голубенко также просил истребовать налоговые данные о доходах лиц, у которых Маилунц якобы занимала средства перед их передачей фермеру. Суд в этом ходатайстве отказал.

— Сумма так называемого «долга» превышает все официальные сбережения истицы. Она физически не располагала такими средствами на дату якобы заключения договора, а следовательно, не могла их передать, — пояснил Мхитарян.

Оксана Вуев, адвокат истицы, объясняя наличие такой суммы при отсутствии официальных доходов, предоставила суду четыре договора займа, заключенные в начале января 2026 года. Согласно им, Карина Маилунц одолжила средства у своих родственников:

  • 300 тысяч долларов — у своего отца, бизнесмена и экс-депутата Николаевского областного совета Эрика Григоряна;

  • 100 тысяч евро — у своих родных сестер Беллы Маилунц и Стеллы Устюшенко.

В то же время еще с апреля 2026 года на все имущество фермера наложен арест в пределах суммы иска, что ограничивает возможность распоряжаться его активами.

Напомним, Карине Маилунц была депутатом Южноукраинского городского совета с 2020 по 2024 год, представляя Николаевскую областную организацию политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина»».

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Суд

«Николаевские парки» подали в суд на активиста, критикующего их работу
Киевский судья обратился в Кабмин в связи с незаконным использованием земель Минобороны в Николаевской области
Судья из Первомайска заявила о давлении из-за земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело
Реклама
Читайте также:
новости
В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу

Алена Коханчук
новости
Николаеву грозит остановка работы бюджета в конце года, — секретарь горсовета Фалько

Алина Квитко
новости
Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы

Алена Коханчук
новости
В доме на улице Спасской в Николаеве нашли нарушение условий безбарьерности: самовольное строительство пока не могут проверить

Юлия Лукьяненко
новости
В лицее Первомайска из-за поврежденных розеток начальница управления образования вызвала полицию

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Суд

Судья из Первомайска заявила о давлении из-за земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело
Киевский судья обратился в Кабмин в связи с незаконным использованием земель Минобороны в Николаевской области
«Николаевские парки» подали в суд на активиста, критикующего их работу

Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы

В доме на улице Спасской в Николаеве нашли нарушение условий безбарьерности: самовольное строительство пока не могут проверить

4 часа назад

Миллионы на укрытия: кто ремонтирует школы и детские сады Николаева

Главное сегодня