Жителя Новой Одессы подозревают в получении ₴24 тыс. взятки за сдачу экзамена на водительское удостоверение

Житель Новой Одессы задержан по подозрению в получении взятки в размере 24 тыс. за экзамен на водительские права. Фото: Нацполиция

Полиция задержала 56-летнего жителя Новой Одессы в Николаевской области. Он обещал своему знакомому договориться с должностными лицами территориального сервисного центра МВД об успешной сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. За это он хотел получить 24 тысячи в качестве взятки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Мужчину разоблачили правоохранители во время получения денег. Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и вручили ходатайство об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителя Новой Одессы задержали по подозрению в получении 24 тыс. взятки за экзамен на водительские права. Фото: Нацполиция

Напомним, в Николаеве задержали военного, которого подозревают в получении взятки: за 16 тысяч долларов он обещал договориться с руководством подразделения и ВЛК, чтобы мужчину признали негодным к службе.

Кроме того, начальника Николаевского областного ТЦК задержали во время получения 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-врачебную комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.