 Жителя Новой Одессы подозревают в получении ₴24 тыс. взятки за сдачу экзамена на водительское удостоверение

  • пятница

    14 августа, 2026

  • 25.4°
    Ясное небо

    Николаев

  • 14 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 25.4° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 18:38, 14 августа, 2026

Жителя Новой Одессы подозревают в получении ₴24 тыс. взятки за сдачу экзамена на водительское удостоверение

Жителя Нової Одеси затримали за підозрою в отримані 24 тис. хабаря за іспит на посвідчення водія. Фото: НацполіціяЖитель Новой Одессы задержан по подозрению в получении взятки в размере 24 тыс. за экзамен на водительские права. Фото: Нацполиция

Полиция задержала 56-летнего жителя Новой Одессы в Николаевской области. Он обещал своему знакомому договориться с должностными лицами территориального сервисного центра МВД об успешной сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. За это он хотел получить 24 тысячи в качестве взятки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Мужчину разоблачили правоохранители во время получения денег. Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и вручили ходатайство об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителя Нової Одеси затримали за підозрою в отримані 24 тис. хабаря за іспит на посвідчення водія. Фото: НацполіціяЖителя Новой Одессы задержали по подозрению в получении 24 тыс. взятки за экзамен на водительские права. Фото: Нацполиция

Напомним, в Николаеве задержали военного, которого подозревают в получении взятки: за 16 тысяч долларов он обещал договориться с руководством подразделения и ВЛК, чтобы мужчину признали негодным к службе.

Кроме того, начальника Николаевского областного ТЦК задержали во время получения 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-врачебную комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
Реклама
Читайте также:
новости
Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали

Алиса Меликадамян
новости
В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу

Алена Коханчук
новости
Николаеву грозит остановка работы бюджета в конце года, — секретарь горсовета Фалько

Алина Квитко
новости
Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы

Алена Коханчук
новости
В доме на улице Спасской в Николаеве нашли нарушение условий безбарьерности: самовольное строительство пока не могут проверить

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы

В доме на улице Спасской в Николаеве нашли нарушение условий безбарьерности: самовольное строительство пока не могут проверить

5 часов назад

Миллионы на укрытия: кто ремонтирует школы и детские сады Николаева

Главное сегодня