 В ОК «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного ТЦК

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Главная Новости Инциденты 10:52, 14 августа, 2026

В ОК «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного ТЦК

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура УкраїниПравоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК. Фото: прокуратура Украины

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Задержанного чиновника подозревают в организации внесения недостоверных сведений в систему «Оберег». По версии следствия, это могло позволять военнообязанным сниматься с розыска.

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«Позиция командования войск оперативного командования «Юг» остается неизменной: соблюдение законности и прозрачность являются безусловными принципами работы, а любые проявления коррупции и злоупотребления служебным положением недопустимы», — говорится в сообщении.

В то же время Николаевский областной ТЦК продолжает работать в штатном режиме. В командовании также напомнили, что окончательная вина задержанного должна быть установлена судом.

Напомним, что начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им ещё 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-медицинскую комиссию. В общей сложности, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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