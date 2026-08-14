В Николаевской области в 41 населённом пункте провели выездную вакцинацию: прививки получили более 1,7 тысячи человек
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В течение июня–августа мобильные вакцинационные бригады работали в 41 населенном пункте Николаевской области. За это время прививки получили 1765 человек, в том числе 853 ребенка.
Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.
Выездные сессии проводились в 9 общинах области, чтобы жители, в частности семьи с детьми, могли получить необходимые прививки непосредственно в своих населенных пунктах.
Во время работы мобильных бригад жители могли также получить другие прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Медики проверяли вакцинальный статус, проводили профилактические осмотры и консультировали по вопросам дальнейшей вакцинации.
Отмечается, что выездные сессии вакцинации проводились по инициативе Министерства здравоохранения Украины и Центра общественного здоровья при поддержке WHO Ukraine, Gavi и Коалиции за вакцинацию.
Ранее сообщалось, что жители Николаевской области смогут пройти бесплатную вакцинацию от дифтерии и столбняка — в область поступило более 16 тысяч доз вакцины.
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