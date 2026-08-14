В лицее Первомайска из-за поврежденных розеток начальница управления образования вызвала полицию

Лицей «Лидер» в Первомайске. Фото: Владимир Галузинский

В лицее «Лидер» в Первомайске повредили розетки в кабинете физики. Начальница управления образования Светлана Ткачук назвала это вандализмом и обратилась в полицию, чтобы правоохранители установили обстоятельства происшествия.

Об этом она сообщила на странице Управления образования Первомайского городского совета в Facebook.

По словам Светланы Ткачук, в кабинете физики розетки были частично вырваны из стен и свисали на проводах. Вокруг них осыпалась шпаклевка, а на стенах появились трещины.

— Сегодня в одном из учебных заведений произошло чрезвычайное событие, можно сказать, даже варварское происшествие. Стало известно, что в лицее «Лидер» в кабинете физики повреждены розетки. Проверив информацию, лично вызвала полицию, позвонив по номеру 102, пошла в лицей, встретила полицию. Они осмотрели помещение, зафиксировали факт повреждения розеток, которые просто свисают на проводах. Шпаклевка осыпалась, есть трещины, — сказала Светлана Ткачук.

По её словам, сотрудники лицея заверили, что посторонние в кабинет не заходили. При этом в помещении и в учреждении работают камеры видеонаблюдения.

Начальница управления образования отметила, что вместе с полицейскими просмотрели записи и зафиксировали людей, которые заходили в кабинет.

— Вместе с полицией мы просмотрели записи с видеокамер, на которых запечатлены люди, заходившие в данный кабинет. Надеемся, что полиция возбудит уголовное дело, рассмотрит его, и виновные будут наказаны. Потому что этот акт вандализма нанесен учреждению, нанесен в целом нашей общине, — подытожила Светлана Ткачук.

Что известно о розетках в кабинете

Проблемы с кабинетом физики в лицее «Лидер» возникли еще после завершения ремонта, на который из бюджета Первомайской общины потратили около 400 тысяч гривен. Родители учеников жаловались на перебои с электроснабжением и проблемы с розетками.

После жалоб выполненные работы проверила специальная комиссия. Как сообщал депутат горсовета Евгений Нотевский, в ходе проверки выявили ряд несоответствий между выполненными работами и документацией. В частности, речь шла об отсутствии предусмотренных проектом 13,8 кубических метров керамзита для изоляции пола, несоответствии количества розеток и автоматических выключателей, использовании другого кабеля, а также отсутствии заземления в розетках, установленных непосредственно в ученических партах.

Во время прошлого заседания сессии горсовета Светлана Ткачук ответила, что часть претензий депутата касалась вопросов, не входивших в предмет закупки. В то же время она отметила, что управление образования уже обратилось к подрядчику по поводу выявленных недостатков.

Также Светлана Ткачук сообщила, что часть недостатков, с которыми согласился подрядчик, уже устранена за его собственный счет. По остальным вопросам, по которым подрядчик не согласился с выводами комиссии, управление образования обратилось в полицию.

— На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Как только появятся результаты, я лично доложу вам на сессии обо всем, что касается этого кабинета и этой закупки, — отметила Светлана Ткачук.

Начальница управления образования Первомайского городского совета Светлана Ткачук. Скриншот из трансляции

Кроме того, депутат Евгений Нотевский обратил внимание, что несоответствия обнаружили лишь через несколько месяцев после завершения ремонта, хотя акты выполненных работ уже были подписаны. Окончательные результаты проверки и расследования по поводу ремонта кабинета на тот момент не обнародовались.

Напомним, из-за участившихся атак реактивных беспилотников в школах Николаева могут изменить организацию учебного процесса. В частности, ученики могут учиться в две смены в укрытиях, а занятия в учебных заведениях могут начинаться с 7:30 утра.