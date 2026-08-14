В лицее Первомайска из-за поврежденных розеток начальница управления образования вызвала полицию
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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В лицее «Лидер» в Первомайске повредили розетки в кабинете физики. Начальница управления образования Светлана Ткачук назвала это вандализмом и обратилась в полицию, чтобы правоохранители установили обстоятельства происшествия.
Об этом она сообщила на странице Управления образования Первомайского городского совета в Facebook.
По словам Светланы Ткачук, в кабинете физики розетки были частично вырваны из стен и свисали на проводах. Вокруг них осыпалась шпаклевка, а на стенах появились трещины.
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— Сегодня в одном из учебных заведений произошло чрезвычайное событие, можно сказать, даже варварское происшествие. Стало известно, что в лицее «Лидер» в кабинете физики повреждены розетки. Проверив информацию, лично вызвала полицию, позвонив по номеру 102, пошла в лицей, встретила полицию. Они осмотрели помещение, зафиксировали факт повреждения розеток, которые просто свисают на проводах. Шпаклевка осыпалась, есть трещины, — сказала Светлана Ткачук.
По её словам, сотрудники лицея заверили, что посторонние в кабинет не заходили. При этом в помещении и в учреждении работают камеры видеонаблюдения.
Начальница управления образования отметила, что вместе с полицейскими просмотрели записи и зафиксировали людей, которые заходили в кабинет.
— Вместе с полицией мы просмотрели записи с видеокамер, на которых запечатлены люди, заходившие в данный кабинет. Надеемся, что полиция возбудит уголовное дело, рассмотрит его, и виновные будут наказаны. Потому что этот акт вандализма нанесен учреждению, нанесен в целом нашей общине, — подытожила Светлана Ткачук.
Что известно о розетках в кабинете
Проблемы с кабинетом физики в лицее «Лидер» возникли еще после завершения ремонта, на который из бюджета Первомайской общины потратили около 400 тысяч гривен. Родители учеников жаловались на перебои с электроснабжением и проблемы с розетками.
После жалоб выполненные работы проверила специальная комиссия. Как сообщал депутат горсовета Евгений Нотевский, в ходе проверки выявили ряд несоответствий между выполненными работами и документацией. В частности, речь шла об отсутствии предусмотренных проектом 13,8 кубических метров керамзита для изоляции пола, несоответствии количества розеток и автоматических выключателей, использовании другого кабеля, а также отсутствии заземления в розетках, установленных непосредственно в ученических партах.
Во время прошлого заседания сессии горсовета Светлана Ткачук ответила, что часть претензий депутата касалась вопросов, не входивших в предмет закупки. В то же время она отметила, что управление образования уже обратилось к подрядчику по поводу выявленных недостатков.
Также Светлана Ткачук сообщила, что часть недостатков, с которыми согласился подрядчик, уже устранена за его собственный счет. По остальным вопросам, по которым подрядчик не согласился с выводами комиссии, управление образования обратилось в полицию.
— На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Как только появятся результаты, я лично доложу вам на сессии обо всем, что касается этого кабинета и этой закупки, — отметила Светлана Ткачук.
Кроме того, депутат Евгений Нотевский обратил внимание, что несоответствия обнаружили лишь через несколько месяцев после завершения ремонта, хотя акты выполненных работ уже были подписаны. Окончательные результаты проверки и расследования по поводу ремонта кабинета на тот момент не обнародовались.
Напомним, из-за участившихся атак реактивных беспилотников в школах Николаева могут изменить организацию учебного процесса. В частности, ученики могут учиться в две смены в укрытиях, а занятия в учебных заведениях могут начинаться с 7:30 утра.
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