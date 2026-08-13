«Стопроцентно сказать невозможно», — в ОВА не знают, когда удастся возобновить реставрацию гимназии №2 в Николаеве

Работы по реставрации исторического фасада гимназии № 2 в Николаеве, 2024 год, фото «НикВести»

В Николаевской областной военной администрации не знают, когда удастся возобновить восстановление николаевской гимназии № 2.

Об этом говорится в статье «НикВести» «Восстановление гимназии в центре Николаева приостановлено. Почему закончились деньги?».

Причина — не только отсутствие средств, сказал директор департамента архитектуры ОВА Андрей Грейц. По его словам, чтобы претендовать на государственное финансирование, проект должен попасть в Единый портфель публичных инвестиций. Сейчас этим занимаются городские власти.

Реклама

— На сто процентов сказать, будет ли в этом году финансирование или нет, невозможно. Сейчас, в третьем квартале, город должен внести гимназию в перечень публичных инвестиционных проектов. Если проект войдет в портфель, он станет одним из приоритетных для государства, и тогда мы снова будем запрашивать средства на продолжение работ, — пояснил он.

В администрации добавляют, что гимназия № 2 — не единственный объект, оказавшийся в такой ситуации.

— В прошлом году государство уверяло, что фонд будет финансироваться в 2026 году. Но этого не произошло. Сейчас он пуст, и финансирование не получил не только этот объект. К сожалению, по всей Украине вообще ничего не выделили, потому что этот фонд пуст. Изменится ли ситуация в следующем году, станет ясно осенью, когда будут формировать государственный бюджет, — сказал Андрей Грейц.

Напомним, в Николаеве приостановили восстановление поврежденного в результате обстрела здания гимназии № 2, поскольку в государственном бюджете на 2026 год не нашлось средств на завершение работ.

В то же время в бюджете Николаева нет средств на завершение реставрации здания. Мэр Александр Сенкевич надеется, что получить средства поможет новое правительство, в состав которого вошел экс-глава ОГА Виталий Ким.

Реставрация гимназии № 2

Вопрос о реставрации здания гимназии № 2 поднимался ещё до полномасштабного вторжения. В марте 2021 года здание гимназии было признано аварийным. На сайте городского совета тогда была создана петиция за сохранение гимназии в рабочем состоянии, которую поддержали более тысячи горожан. Через два дня председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областные власти готовы сотрудничать с городскими властями по вопросу реставрации гимназии № 2.

В мае 2021 года начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Александр Поздняков сообщил, что две компании откликнулись на коммерческое предложение об обследовании аварийности гимназии. Оказалось, что аварийной является лишь часть крыши, а угрозы учебному процессу нет. Тогда из крыла гимназии «выселили» библиотеку и музей.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в гимназии № 2 до конца 2021 года планируют провести текущий ремонт, а капитальные работы пока отложат.

С начала полномасштабной войны гимназия пережила четыре вражеских обстрела. Первый произошел в апреле 2022 года. Здание пострадало из-за применения кассетных средств поражения.

Поэтому реставрация учреждения вошла в четверку объектов Николаевской области, на восстановление которых в 2024 году правительство выделило 1,2 миллиарда гривен. Из этих средств на восстановление гимназии № 2 из госбюджета было направлено 149,5 миллиона гривен.

В июле 2023 года Департамент градостроительства и архитектуры Николаевской ОГА заказал проект, а впоследствии — тендер на реставрацию здания, который выиграла компания «Житлопромбуд-8» с предложением в 145,5 миллиона гривен. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2024 года, включая обустройство укрытия и восстановление здания после обстрелов. Однако он не успел выполнить эти работы, и их перенесли на 2025 год.