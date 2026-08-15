В Николаевской области в результате атаки «шахидов» пострадала женщина: повреждены склад, админздания и АЗС
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- Алена КоханчукРепортер
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В течение прошедших суток и ночью 15 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В результате атаки пострадала 59-летняя женщина.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Отмечается, что враг атаковал область БПЛА типа «Shahed/Гербера». В Шевченковской громаде в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина. Ее госпитализировали. По состоянию на утро она находится в стабильном состоянии.
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В Снигуровской громаде Баштанского района российские войска в течение вчерашнего дня и ночью восемь раз атаковали дронами типа «Молния».
В результате атак в Снигуровке повреждены складское помещение фермерского хозяйства, два административных здания и автозаправочная станция. Люди не пострадали.
Еще три атаки FPV-дронами зафиксировали в Очаковской и Куцурубской громадах Николаевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, что Снигуровскую общину дважды атаковали беспилотниками «Молния» — 13 и утром 14 августа. В селе Тамарине поврежден дом культуры, а в Снигуровке — учебное заведение.
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