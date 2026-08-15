 В Николаевской области в результате атаки «шахидов» пострадала женщина: повреждены склад, админздания и АЗС

  • суббота

    15 августа, 2026

  • 17.7°
    Ясное небо

    Николаев

  • 15 августа , 2026 суббота

  • Николаев • 17.7° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Правосудие 8:23, 15 августа, 2026

В Николаевской области в результате атаки «шахидов» пострадала женщина: повреждены склад, админздания и АЗС

На Миколаївщині через атаку «Шахедів» постраждала жінка. Ілюстраційне фото з архіву НикВестиВ Николаевской области в результате атаки «шахидов» пострадала женщина. Иллюстративное фото из архива НикВести

В течение прошедших суток и ночью 15 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В результате атаки пострадала 59-летняя женщина.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Отмечается, что враг атаковал область БПЛА типа «Shahed/Гербера». В Шевченковской громаде в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина. Ее госпитализировали. По состоянию на утро она находится в стабильном состоянии.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В Снигуровской громаде Баштанского района российские войска в течение вчерашнего дня и ночью восемь раз атаковали дронами типа «Молния».

В результате атак в Снигуровке повреждены складское помещение фермерского хозяйства, два административных здания и автозаправочная станция. Люди не пострадали.

Еще три атаки FPV-дронами зафиксировали в Очаковской и Куцурубской громадах Николаевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что Снигуровскую общину дважды атаковали беспилотниками «Молния» — 13 и утром 14 августа. В селе Тамарине поврежден дом культуры, а в Снигуровке — учебное заведение.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
Реклама
Читайте также:
новости
В ветеранском офисе в Южноукраинске нашли проблемы с безбарьерностью: в горсовете ищут варианты решения

Юлия Лукьяненко
новости
Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК

Юлия Лукьяненко
новости
Экс-депутатка требует от фермера из Вознесенска почти полмиллиона долларов долга: он говорит, что не брал денег, а его подпись подделали

Алиса Меликадамян
новости
В Первомайске планируют создать коммунальную ритуальную службу

Алена Коханчук
новости
«Николаеву грозит остановка работы бюджета в конце года», — секретарь горсовета Фалько

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Суд отправил под стражу начальника Николаевского областного ТЦК, задержанного при получении взятки: он может выйти под залог ₴4,6 млн

В ветеранском офисе в Южноукраинске нашли проблемы с безбарьерностью: в горсовете ищут варианты решения