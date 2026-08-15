 В Очакове хотят назвать гимназию в честь погибшего пилота F-16 Иванова

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Главная Новости Общество 14:05, 15 августа, 2026

В Очакове хотят назвать гимназию в честь погибшего пилота F-16 Иванова

Пілот F-16 Повітряних сил ЗСУ Павло Іванов, який загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання. Instagram/LibkosПилот F-16 Военно-воздушных сил ВСУ Павел Иванов, погибший 12 апреля 2025 года при выполнении боевого задания. Instagram/Libkos

В Очакове планируют присвоить Очаковской гимназии № 2 имя погибшего пилота F-16, Героя Украины Павла Иванова. Он был выпускником этого учебного заведения.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте городского совета.

Павел Иванов погиб 12 апреля 2025 года при выполнении боевого задания на истребителе F-16. На момент гибели ему было 26 лет.

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Пилот родом из Очакова. До службы в Воздушных силах ВСУ он учился в Очаковской школе № 2, которая сейчас имеет статус гимназии.

За личное мужество и самоотверженность при защите Украины Павла Иванова наградили орденом «За мужество» III степени. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 13 марта 2025 года.

Также 12 апреля 2025 года Павлу Иванову посмертно присвоили звание Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда».

Общественное обсуждение вопроса о присвоении гимназии имени Павла Иванова продолжалось с 30 мая по 15 июля.

Инициатором обсуждения выступило управление образования и по гуманитарным вопросам Очаковского городского совета. Окончательное решение о присвоении учебному заведению имени Героя должны принять депутаты на сессии.

Напомним, что в мае в Николаеве восстановили информационные таблички, посвященные погибшим военным, пропавшим без вести и военнопленным защитникам на проспекте Центральном. Их в начале мая сорвали вандалы.

Сами памятные знаки были установлены в городе 15 февраля по инициативе и на средства семей защитников. В мае таблички повредили вандалы. Полиция зафиксировала факт правонарушения.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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