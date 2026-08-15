 В ветеранском офисе в Южноукраинске нашли проблемы с безбарьерностью: в горсовете ищут варианты решения

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В ветеранском офисе в Южноукраинске нашли проблемы с безбарьерностью: в горсовете ищут варианты решения

У Південноукраїнську знайшли проблеми з безбар'єрністю у ветеранському офісі. Ілюстративне фото Сім днівВ Южноукраинске выявили проблемы с доступностью в офисе для ветеранов. Иллюстративное фото «Семь дней»

Офис для ветеранов в Южноукраинске, который работает уже два года, не соответствует требованиям безбарьерности. Есть проблемы с входом и туалетом. Помещение маленькое, поэтому его нельзя сделать инклюзивным.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам жилищной политики и коммунального хозяйства Южноукраинского городского совета, пишут «НикВести».

Как стало известно, в ноябре 2024 года в Южноукраинске открыли офис «4.5.0», где собираются ветераны. Там работают два специалиста по сопровождению ветеранов.

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Но с тех пор в помещении существуют проблемы с соблюдением норм безбарьерности.

— На сегодняшний день, к сожалению, вход в помещение не приспособлен для людей с инвалидностью. Также сейчас есть проблема с туалетом. Он тоже очень маленький: помещение невозможно привести в соответствие с нормами, потому что оно узкое и там нет пространства, — рассказала докладчица.

Также было отмечено, что помимо ветеранского офиса помещение арендует территориальный центр: там работают швея и банк одежды, которые назвали социально важными услугами. Во время осмотра городские службы предложили терцентру отказаться от помещения и найти для них новое. Зато всё пространство сделать ветеранским.

— Мы предлагаем, чтобы территориальный центр отказался от трёх помещений, а центр социальных служб официально взял их в аренду. Тогда мы сможем участвовать в грантах как на проведение ремонта, так и на создание соответствующих условий, — рассказала докладчица.

Пока терцентру не предложили других помещений. Однако, как рассказала директор Южноукраинского городского центра социальных служб Алла Дизик, расширить туалет, чтобы соблюсти нормы безбарьерности, нет возможности. Поэтому для решения этого вопроса они не могут принять участие в грантовом конкурсе и получить средства.

— Мне обидно, что мы два года работаем. Когда вы принимали решение о создании офиса, вы поставили условие: обустраивайте за счет грантов. Мы его обустроили. Были приобретены 28 позиций, 51 предмет. Сейчас он есть. А теперь немного совершенствуемся, расширяемся... Я приглашаю вас посетить офис, и на месте я бы вас провела, показала, как мы всё это видим. Потому что хочется, чтобы ветераны были услышаны, а не только тогда, когда пишут какой-то хейт, — отметила Алла Дизик.

Напомним, в доме №46 по улице Спасской в Николаеве, где проводились строительные работы без разрешений, проверили соблюдение условий безбарьерности и зафиксировали нарушения. Для проведения основной проверки — самовольных строительных работ — ждут разрешения министерства.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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