Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы. Фото присланы читателями НикВести

Жители домов в Николаеве жалуются на аптеку, где, по их словам, наркозависимым продают различные препараты. По словам людей, во дворах рядом с аптекой неоднократно находили использованные шприцы.

Об этом медиа «НикВести» сообщила читательница Татьяна, которая обратилась в редакцию с жалобой на аптеку ООО «Соцфарм» на проспекте Центральном, 24.

Люди утверждают, что на территории неоднократно находили использованные шприцы и иглы, в том числе с остатками крови.

«В этой аптеке осуществляется продажа наркотических средств, и после выхода из нее клиенты идут во двор, расположенный между двумя жилыми домами, где играют дети и находится детский сад», — жалуются жители.

Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы. Фото присланы читателями НикВести

По словам жителей, они обращались к городским властям, однако проблема до сих пор не решена. Люди просят рассмотреть возможность переноса аптеки в другое место, поскольку опасаются за безопасность детей и других жителей.

«Неоднократно дети натыкались на использованные шприцы и иглы с остатками крови. Жители домов обращались с жалобами в городской совет, но в ответ — тишина, и просят перенести эту аптеку в другое место, где не будет угрозы для людей», — рассказала Татьяна.

Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы. Фото присланы читателями НикВести Жители Николаева жалуются на аптеку в центре города, возле которой находят шприцы. Фото присланы читателями НикВести

Это не первая жалоба николаевцев на подобные аптеки. Ранее горожане обращали внимание на аналогичную ситуацию возле аптеки на 3-й Слободской.

После массовых жалоб жителей города мэр Александр Сенкевич во время совещания поручил начальнице городского управления здравоохраненияИрине Шамрай изучить ситуацию и выяснить, по какому принципу в Николаеве определяют места расположения аптек, которые участвуют в государственной программе и продают наркозависимым препараты заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

В свою очередь Ирина Шамрай пояснила, что в Николаеве такие препараты выдают только в двух коммунальных медицинских учреждениях, подчиненных городскому совету.

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По её словам, пациенты получают препараты исключительно по назначению врача и под медицинским наблюдением. При этом аптеки Николаева и области не выдают препараты ЗПТ и не участвуют в этой программе.

Поэтому Александр Сенкевич поручил обратиться в полицию, чтобы проверить работу аптек, на которые жалуются жители из-за скопления людей, которых они подозревают в употреблении наркотических веществ.

В настоящее время «НикВести» обратились в управление Национальной полиции Николаевской области с запросом о результатах проверки аптек, на которые жалуются горожане.

Напомним, в Николаевской области пресекли деятельность крупной группы наркоторговцев. Они изготавливали и продавали амфетамин, альфа-PVP и мефедрон в специальных подпольных лабораториях. Наркотики передавали покупателям через тайники или по почте.