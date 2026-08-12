 В медицинских учреждениях Николаева приступили к работе 25 молодых врачей

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Главная Новости Общество 21:22, 12 августа, 2026

В медицинских учреждениях Николаева приступили к работе 25 молодых врачей

У медзакладах Миколаєва почали працювати 25 молодих лікарів. Ілюстративне фото: ye.uaВ медицинских учреждениях Николаева приступили к работе 25 молодых врачей. Иллюстративное фото: ye.ua

В медицинских учреждениях Николаева с 1 августа начали обучение 28 врачей-интернов первого года. Еще 25 молодых специалистов уже работают в городских больницах и центрах первичной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаева.

В настоящее время в медицинских учреждениях города проходят подготовку 54 интерна. По завершении подготовки они смогут работать по выбранным специальностям.

Кроме того, 25 молодых врачей, уже завершивших интернатуру, устроились на работу в городские больницы №3, №4 и №5, центрах первичной медико-санитарной помощи № 2, № 6 и № 7, а также в стоматологической поликлинике № 1.

Ранее сообщалось, что для трудоустройства в Николаевской области было подготовлено 200 мест для врачей-интернов. Однако в регион приехали только 44 выпускника из-за различных факторов, в частности связанных с безопасностью.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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