 Почти 150 женщин прошли бесплатное лечение от бесплодия в Николаевской области: уже родилось 9 детей

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Главная Новости Общество 17:04, 13 августа, 2026

Почти 150 женщин прошли бесплатное лечение от бесплодия в Николаевской области: уже родилось 9 детей

Майже 150 жінок отримали безоплатне лікування безпліддя на Миколаївщині. Ілюстративне фото: PROMEDCENTERПочти 150 женщин прошли бесплатное лечение бесплодия в Николаевской области. Иллюстративное фото: PROMEDCENTER

В Николаевской области 148 женщин воспользовались бесплатным лечением бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Только с начала августа 2026 года в области этой услугой воспользовались 35 женщин, сообщили в управлении здравоохранения Николаева.

«С начала реализации программы состоялось 9 родов. На данный момент 4 беременные находятся на учете», — говорится в сообщении.

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Всего в Украине с начала 2026 года бесплатными услугами ВРТ воспользовались 6 290 пациенток.

«Для сравнения: за весь прошлый год таких пациенток было почти 7 тысяч», — отметили в управлении.

Программа предусматривает бесплатное лечение бесплодия в медицинских учреждениях, имеющих соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины. Она действует в Украине с 2024 года.

В этом году НСЗУ выделила на это направление более 699,8 миллиона гривен. Всего услуги ВРТ сейчас предоставляют 54 медицинских учреждения в Украине: 46 частных, 6 коммунальных и 2 государственных.

По условиям программы, если наступила беременность, государство оплачивает один полный цикл ВРТ в год. Если беременность не наступила, в течение календарного года может быть оплачен еще один полный или неполный цикл.

Найти медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ на оказание этих услуг, можно на дашборде НСЗУ в разделе заключенных договоров, выбрав пакет № 63 «Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий». Также информацию можно получить по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Николаева с 1 августа начали обучение 28 врачей-интернов первого года. Еще 25 молодых специалистов уже работают в городских больницах и центрах первичной медицинской помощи.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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