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Баскетболист из Николаева продолжит карьеру в Литве

Баскетболіст з Миколаєва продовжить кар’єру в Литві. Фото: НикВестиБаскетболист из Николаева продолжит карьеру в Литве. Фото: НикВести

Воспитанник николаевского баскетбола Максим Зайцев продолжит карьеру за рубежом. В новом сезоне он будет выступать за литовский клуб «Акменес Краштас».

О переходе баскетболиста сообщили на официальной странице МБК «Нико-Баскет».

Прошлый сезон Зайцев провёл в составе николаевского «Нико-Баскета». В среднем за матч он набирал 7,9 очка, делал 2,9 подбора и 1,3 передачи. Также баскетболист в среднем совершал 1,1 перехвата за игру.

В новом сезоне 2026/27 баскетболист будет выступать за «Акменес Краштас» в Литве.

Напомним, что баскетболист «Нико-Баскета» Максим Грищук в составе юношеской сборной Украины U-20 стал чемпионом Европы в Дивизионе B. В финале украинцы победили Исландию, а благодаря выходу в финал досрочно обеспечили себе возвращение в элитный Дивизион А.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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