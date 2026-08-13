Баскетболист из Николаева продолжит карьеру в Литве. Фото: НикВести

Воспитанник николаевского баскетбола Максим Зайцев продолжит карьеру за рубежом. В новом сезоне он будет выступать за литовский клуб «Акменес Краштас».

О переходе баскетболиста сообщили на официальной странице МБК «Нико-Баскет».

Прошлый сезон Зайцев провёл в составе николаевского «Нико-Баскета». В среднем за матч он набирал 7,9 очка, делал 2,9 подбора и 1,3 передачи. Также баскетболист в среднем совершал 1,1 перехвата за игру.

В новом сезоне 2026/27 баскетболист будет выступать за «Акменес Краштас» в Литве.

Напомним, что баскетболист «Нико-Баскета» Максим Грищук в составе юношеской сборной Украины U-20 стал чемпионом Европы в Дивизионе B. В финале украинцы победили Исландию, а благодаря выходу в финал досрочно обеспечили себе возвращение в элитный Дивизион А.