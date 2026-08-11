 На Тилигульском лимане состоялся открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games»

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Главная Новости Спорт 18:02, 11 августа, 2026

На Тилигульском лимане состоялся открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games»

Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games». Фото: ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб»

На Тилигульском лимане с 6 по 8 августа проходил Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games».

Как сообщили в ОСДЮСШОР по парусному спорту, соревнования были приурочены к 139-й годовщине Николаевского яхт-клуба.

В этом году в соревнованиях приняли участие 104 юных спортсмена из Николаева, Одессы, Винницы, Киева и Киевской области. Спортсмены выступали в классах «Оптимист», «Кадет», «ILCA 4», «RSTera Pro» и «RS Terra Sport».

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В классе «Оптимист» среди юношей первое место занял Тимофей Пантелей из Киевской области. Вторым стал Кирилл Тропанец, третьим — Денис Палагнюк. Среди девушек в этом классе победила Юлия Соломонова. Второе место заняла Мария Олейник, третье — Валерия Джула.

В младшей группе «Оптимиста» первым стал Кирилл Тропанец, вторым — Артем Беликов, третьей — Ангелина Вербовецкая из КДЮСШ «Атлант».

В классе «Кадет» победила команда Андрея Передрия и Надежды Костенко. Второе место заняли Юнна Калинчук и Варвара Викторова, третье — Максим Гладковский и Никита Коваленко.

Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games». Фото: ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб»
Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games». Фото: ОСДЮСШОР по парусному спорту «ОБЛАСТНОЙ ЯХТ-КЛУБ»
Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games». Фото: ОСДЮСШОР по парусному спорту «ОБЛАСТНОЙ ЯХТ-КЛУБ»

Среди участников класса «RSTera Pro» первое место занял Евгений Кузьменко из Киева, второе — Стефания Самойленко из Киевской области, третье — Анастасия Трохачева из Киева.

В классе «ILCA 4» среди юношей победил Сергей Тамбулов. Вторым стал Андрей Мастицкий, третьим — Назар Толочко из Киевской области. Среди девушек в этом классе первой стала Алиса Санникова, второй — София Паркина, третьей — Анна Лях.

В классе «RS Terra Sport» победила Ульяна Романюк из Киева. Второе место занял Александр Гапоненко, третье — Мария Затула из КДЮСШ «Атлант».

По завершении соревнований состоялась церемония награждения. Спортсменов отметили исполняющий обязанности председателя Николаевской ОГА Георгий Решетилов и начальник управления по делам молодежи и спорта Николаевской ОГА Михаил Николаев.

Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games». Фото: ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб»
Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games». Фото: ОСДЮСШОР по парусному спорту «ОБЛАСТНОЙ ЯХТ-КЛУБ»
Відкритий Кубок Миколаївщини з вітрильного спорту «Тилігул Games». Фото: ОСДЮСШОР З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ «ОБЛАСНИЙ ЯХТ-КЛУБ»Открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games». Фото: ОСДЮСШОР по парусному спорту «ОБЛАСТНОЙ ЯХТ-КЛУБ»

Напомним, что 7–9 августа в Николаевской области прошли региональные молодежные игры Tiligul Games-2026, которые собрали более 350 участников. 8 августа в рамках мероприятия состоялось первое заседание Николаевского регионального молодежного конгресса с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, председателя областного совета Антона Табунщика и исполняющего обязанности главы ОГА Георгия Решетилова.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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