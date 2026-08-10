Вода на пляжах Николаевской области соответствует санитарным нормам, — Министерство здравоохранения

Вода на пляжах Николаевской области соответствует санитарным нормам. Иллюстративное фото: НикВести

В период с 30 июля по 5 августа 2026 года специалисты проверили качество воды в местах купания в Николаевской области. В определённых пляжных зонах показатели воды соответствуют санитарным требованиям, однако купаться в водоёмах области пока запрещено в соответствии с распоряжением Николаевской областной военной администрации.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В Николаевской области в перечень мест, где вода соответствует установленным показателям, вошли:

пляж «Радуга» в Первомайске;

пляж в Южноукраинске;

пляжи в Коблево и Украинке Николаевского района на Тилигульском лимане.

В то же время в перечень мест, где купаться нельзя, вошли пляжи Николаева «Стрелка» на реке Ингул, а также «Чайка» и «Намыв» на Бугском лимане.

Исследования воды не проводились на пляже в Кривом Озере Первомайского района в реке Бильбока и на пляже в Новой Одессе на Южном Буге.

Несмотря на то, что результаты исследований воды в большинстве проверенных мест соответствуют нормам, купание в водоемах Николаевской области остается запрещенным в соответствии с распоряжением ОВА.

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В целом на местах купания в Украине 10,7% проб воды не соответствуют нормам по микробиологическим показателям.

«Из 93 проб воды, отобранных с 30 июля по 5 августа из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон в Украине, 10 проб (10,7%) не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям», — написали в Минздраве.

Напомним, этим летом в Николаеве официально не открыли ни одного пляжа. Несмотря на это, горожане массово отдыхают на берегах рек и купаются в воде, несмотря на запрет. Об этом говорится в статье «В Николаеве нет официальных пляжей, но есть сотни людей у воды. Что не так с летним отдыхом в городе» журналистов «НикВести».

Также вопрос об открытии пляжей и купании в реках обсуждался на совещании под председательством городского головы Александра Сенкевича. По его итогам чиновники заявили, что из-за требований безопасности и действия военного положения открыть официальные места для купания пока невозможно.

В то же время в блоге «НикВести» обратили внимание на то, что формальный запрет не мешает горожанам отдыхать у воды. Автор отмечает, что проблему невозможно решить одними лишь ограничениями, а городу необходим комплексный подход, который совместит требования безопасности и потребность жителей в местах для летнего отдыха.