 Вода на пляжах Николаевской области соответствует санитарным нормам, — Министерство здравоохранения

  • понедельник

    10 августа, 2026

  • 31.8°
    Пасмурно

    Николаев

  • 10 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 31.8° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экология 14:39, 10 августа, 2026

Вода на пляжах Николаевской области соответствует санитарным нормам, — Министерство здравоохранения

Вода на пляжах Миколаївщини відповідає санітарним нормам. Ілюстративне фото: НикВестиВода на пляжах Николаевской области соответствует санитарным нормам. Иллюстративное фото: НикВести

В период с 30 июля по 5 августа 2026 года специалисты проверили качество воды в местах купания в Николаевской области. В определённых пляжных зонах показатели воды соответствуют санитарным требованиям, однако купаться в водоёмах области пока запрещено в соответствии с распоряжением Николаевской областной военной администрации.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В Николаевской области в перечень мест, где вода соответствует установленным показателям, вошли:

  • пляж «Радуга» в Первомайске;

  • пляж в Южноукраинске;

  • пляжи в Коблево и Украинке Николаевского района на Тилигульском лимане.

В то же время в перечень мест, где купаться нельзя, вошли пляжи Николаева «Стрелка» на реке Ингул, а также «Чайка» и «Намыв» на Бугском лимане.

Исследования воды не проводились на пляже в Кривом Озере Первомайского района в реке Бильбока и на пляже в Новой Одессе на Южном Буге.

Несмотря на то, что результаты исследований воды в большинстве проверенных мест соответствуют нормам, купание в водоемах Николаевской области остается запрещенным в соответствии с распоряжением ОВА.

Реклама

В целом на местах купания в Украине 10,7% проб воды не соответствуют нормам по микробиологическим показателям.

«Из 93 проб воды, отобранных с 30 июля по 5 августа из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон в Украине, 10 проб (10,7%) не соответствовали санитарным нормам по микробиологическим показателям», — написали в Минздраве.

Напомним, этим летом в Николаеве официально не открыли ни одного пляжа. Несмотря на это, горожане массово отдыхают на берегах рек и купаются в воде, несмотря на запрет. Об этом говорится в статье «В Николаеве нет официальных пляжей, но есть сотни людей у воды. Что не так с летним отдыхом в городе» журналистов «НикВести».

Также вопрос об открытии пляжей и купании в реках обсуждался на совещании под председательством городского головы Александра Сенкевича. По его итогам чиновники заявили, что из-за требований безопасности и действия военного положения открыть официальные места для купания пока невозможно.

В то же время в блоге «НикВести» обратили внимание на то, что формальный запрет не мешает горожанам отдыхать у воды. Автор отмечает, что проблему невозможно решить одними лишь ограничениями, а городу необходим комплексный подход, который совместит требования безопасности и потребность жителей в местах для летнего отдыха.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Николаевщина

6 августа в Николаеве был зафиксирован новый температурный рекорд — +38,8 °С
Омбудсман: в Николаевской области большинство обращений о нарушениях прав человека поступает от семей военнопленных и пропавших без вести
За неделю в Николаевской области родилось 74 ребенка
Реклама
Читайте также:
новости
Департамент соцзащиты Николаева отдаст ₴4 млн за услуги ассистента ребенка общественной организации, созданной месяц назад

Юлия Лукьяненко
новости
Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

Алена Коханчук
новости
На ремонт детского сада «Солнышко» в Коблево потратили ₴80 млн: планируют ещё установить солнечные коллекторы

Юлия Бойченко
новости
В Николаевской области представили проект эффективной сети больниц: как предлагается распределить медицинские учреждения

Алена Коханчук
новости
«В понедельник госпитализировали, во вторник выписали», — депутатка Николаевского облсовета заявила о проблемах, связанных с новыми правилами Минздрава

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

За неделю в Николаевской области родилось 74 ребенка
Омбудсман: в Николаевской области большинство обращений о нарушениях прав человека поступает от семей военнопленных и пропавших без вести
6 августа в Николаеве был зафиксирован новый температурный рекорд — +38,8 °С

Департамент соцзащиты в Николаеве отдаст ₴4 млн общественной организации, созданной месяц назад: аудиторы начали проверку

В парке «Дубки» в Николаеве горит 2 га сухой травы

1 час назад

Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Алена Коханчук

Главное сегодня