Из-за продолжительной засухи в Николаевской области под угрозой находится урожай поздних культур
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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В Николаевской области продолжается бездождевой период. В различных районах области осадков не было от 13 до 20 дней, а запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы уже полностью исчерпаны.
Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.
По данным специалистов, нынешний период без значительных осадков начался в Николаевской области 22–24 июля. По состоянию на 10 августа его продолжительность в разных частях области составляет от 13 до 20 дней.
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Исключением является Первомайск, где период без существенных осадков прервался 8 августа.
В областном центре по гидрометеорологии пояснили, что бездождным считается период, когда за сутки выпадает не более 5 миллиметров осадков.
Для агрометеорологов продолжительность такого периода является важным показателем, поскольку осадки напрямую влияют на запасы влаги в почве и, соответственно, на условия для роста и развития растений.
Наиболее проблемной остается ситуация с запасами продуктивной влаги. По состоянию на 8 августа в пахотном слое почвы они полностью исчерпались. В метровом слое запасы влаги оцениваются как неудовлетворительные.
Таким образом, длительное отсутствие дождей привело к значительному дефициту почвенной влаги в Николаевской области. Это ухудшает условия для роста и развития сельскохозяйственных культур, в частности тех, которые формируют урожай в более поздние сроки.
Напомним, что по объемам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур аграрии Николаевской области вошли в тройку лидеров в Украине.
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