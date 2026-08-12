 Из-за продолжительной засухи в Николаевской области под угрозой находится урожай поздних культур

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Главная Новости Общество 20:15, 12 августа, 2026

Из-за продолжительной засухи в Николаевской области под угрозой находится урожай поздних культур

архівне фото «НикВести»В Николаевской области из-за засухи под угрозой находится урожай поздних культур, архивное фото «НикВести»

В Николаевской области продолжается бездождевой период. В различных районах области осадков не было от 13 до 20 дней, а запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы уже полностью исчерпаны.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

По данным специалистов, нынешний период без значительных осадков начался в Николаевской области 22–24 июля. По состоянию на 10 августа его продолжительность в разных частях области составляет от 13 до 20 дней.

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Исключением является Первомайск, где период без существенных осадков прервался 8 августа.

В областном центре по гидрометеорологии пояснили, что бездождным считается период, когда за сутки выпадает не более 5 миллиметров осадков.

Для агрометеорологов продолжительность такого периода является важным показателем, поскольку осадки напрямую влияют на запасы влаги в почве и, соответственно, на условия для роста и развития растений.

Наиболее проблемной остается ситуация с запасами продуктивной влаги. По состоянию на 8 августа в пахотном слое почвы они полностью исчерпались. В метровом слое запасы влаги оцениваются как неудовлетворительные.

Таким образом, длительное отсутствие дождей привело к значительному дефициту почвенной влаги в Николаевской области. Это ухудшает условия для роста и развития сельскохозяйственных культур, в частности тех, которые формируют урожай в более поздние сроки.

Напомним, что по объемам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур аграрии Николаевской области вошли в тройку лидеров в Украине.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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