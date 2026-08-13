С начала года в Николаевской области в результате пожаров выгорело более 1,8 тыс. гектаров. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области составила 1 824 гектара.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, причиной таких возгораний являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, умышленный поджог и боевые действия.

Всего с начала года в Николаевской области спасатели зафиксировали 2 483 пожара. Из них 1 662 произошли на открытых территориях и в других экосистемах — это почти 67 % от общего количества.

«Каждый год огонь уничтожает сухую растительность, кустарники, лесные насаждения, поля и природные территории. Это уничтоженные растения, погибшие животные и насекомые, поврежденная почва и территории, которым требуется время на восстановление», — отметили в ГСЧС.

Особенно опасны пожары вблизи населенных пунктов. В сухую и ветреную погоду огонь может быстро распространиться на жилые дома, хозяйственные постройки, поля или лесные массивы.

Спасатели призывают не оставлять костры без присмотра и не бросать окурки в траву. Если возгорание уже произошло, необходимо сразу звонить по номеру 101.

Напомним, что за сутки в Николаевской области зарегистрировали 48 пожаров. Среди них был пожар, возникший из-за атаки дрона на Снигуровскую общину.