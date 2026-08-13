В Николаеве ищут подрядчика для ремонта общежития для переселенцев: стоимость работ оценили почти в ₴8 млн

В общежитии для переселенцев в Николаеве проведут ремонт: работы запланированы до 2027 года. Фото: архив НикВести

Департамент городского хозяйства Николаева объявил тендер на текущий ремонт общежития для переселенцев в Заводском районе. Потенциальный подрядчик ООО «Тимкрав-Буд» предложил снизить цену работ на 300 тысяч гривен и выполнить их за 7,7 миллиона гривен.

Информация опубликована в системе публичных закупок Prozorro.

Закупку объявили 23 июля. Ожидаемая стоимость работ составляла 7 976 969 гривен.

Как указано, в департаменте на этот год на закупку выделили 5,37 миллиона гривен. Работы разделили на два года, но их выполнение заказывают до 31 марта 2027 года.

В техническом задании предусмотрены работы на разных этажах. В частности, ремонт пола, стен, дверей, окон, потолка, замена электропроводки, установка светильников, раковин, унитазов, душевых кабин, плит, холодильников, стиральных машин.

Ремонт в общежитии для переселенцев в 2024 году в Николаеве. Фото: архив НикВести

Предложение подал только один подрядчик — ООО «Тимкрав-Буд». Он предложил выполнить работы за 7 675 969 гривен. То есть цена ниже ожидаемой стоимости на 301 тысячу гривен.

По данным Youcontrol , предприятие зарегистрировано в ноябре 2024 года в Николаеве с уставным капиталом 100 тысяч гривен. Учредителем предприятия является Юрий Кравченко.

По состоянию на 13 августа окончательного решения о закупке нет.

Напомним, в начале 2024 года в Николаеве в Заводском районе ремонтировали общежитие для вынужденных переселенцев. Работы финансировала Международная организация по миграции. Однако конкретные суммы не назывались. Ожидалось, что в общежитии смогут разместить 200 человек.