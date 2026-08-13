 Куда пойти в Николаеве на этой неделе: концерты, премьеры и развлечения для детей

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Главная Новости Культура 16:00, 13 августа, 2026

Куда пойти в Николаеве на этой неделе: концерты, премьеры и развлечения для детей

Концерт на 8 Причалі у Миколаєві. Фото: НикВестиКонцерт на 8-м причале в Николаеве. Фото: НикВести

На этой неделе в Николаеве состоится ряд культурных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. Жителей и гостей города ждут театральные спектакли, концерты, новинки кинопроката и другие мероприятия. «НикВести» собрали главные события, которые можно посетить на этой неделе.

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Афиша 14–19 августа

Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Посепаки и Монстряки — приключения, анимация, комедия, семейный

Кузьма: Страшно веселый — биографический, документальный

Конец Оук-стрит — фантастика, приключения, экшн, триллер

Всего одна ночь — романтика, комедия

Одиссея — экшн, фантастика, драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкриншот с сайта кинотеатра Multiplex

Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.

Николаевская областная филармония

16 августа, воскресенье, 14:00 — концерт из цикла «Лирика и джаз»

Адрес: Лютеранская церковь Христа Спасителя (кирха), улица Адмиральская, 12.

19 августа, среда, 18:00 — вечер живой украинской музыки под открытым небом

«Приглашаем на вечер живой украинской музыки под открытым небом». Любимые песни, искренняя атмосфера, друзья и невероятное настроение вместе с ансамблем «Свободные казаки». Приходите петь, отдыхать и создавать незабываемые летние воспоминания!», — говорится в сообщении.

Адрес: Летняя театральная площадка, ул. Адмиральская, 25

Афіша філармоніїАфиша филармонии
Афіша філармоніїАфиша филармонии

Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет»

Николаевский академический художественный драматический театр

Фото: Академічний український театрФото: Академический украинский театр

15 августа, суббота, 10:00

«Кошачьи истории» — сказка

Во время войны непростая судьба постигает не только людей: у кошек тоже есть свои истории переживаний, лишений, грустных и счастливых приключений. Герои сказки расскажут детям о дружбе, научат взаимопомощи, сочувствию, доброму отношению к окружающим, вере в чудо и в то, что даже самые заветные мечты и желания сбываются.

Фото: Академічний український театрФото: Академический украинский театр

15 августа, суббота, 18:00

«Мошенницы» — реалити-шоу

Этот спектакль — чрезвычайно весёлая комедия, полная головокружительных ситуаций и неожиданных событий, в которые попадают герои. Виртуозная игра актеров, юмористические диалоги, колоритные образы, оригинальность сюжета и жизненная простота искренних сценических переживаний — все это настраивает на приятный отдых в театре, хорошее настроение и массу положительных эмоций от просмотра спектакля. Реалити-шоу позволит каждому зрителю почувствовать себя частью жизни других людей и задуматься над вопросом: «А смог бы я прибегнуть к невинному мошенничеству ради… денег?».

Приобрести билеты можно на сайте.

16 августа, воскресенье, 18:00 — музыкальная программа «Цветной саундтрек лета»

Адрес: Николаевский академический художественный драматический театр (Летняя театральная площадка)

Афіша на сайті: hochu-bilet.comАфиша на сайте: hochu-bilet.com

Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет»

Концерт-зал «Юность»

15 августа, суббота, 18:00 — концерт группы «Скрябин»

Датская гуманитарная и культурная организация Ukraine Rocks при поддержке Министерства культуры Дании и Министерства иностранных дел Дании приглашает на концерт известной группы «Скрябин», посвященный празднованию дружбы между городами-побратимами Николаевом в Украине и Ольборгом в Дании. Этот вечер станет данью памяти выдающемуся украинскому артисту Кузьме, основателю легендарной группы «Скрябин». Группа исполнит одни из лучших украинских поп-рок-композиций, когда-либо созданных, а организация Ukraine Rocks гордится тем, что является организатором этого концерта, посвященного дружбе городов-побратимов.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфиша на сайте mykolaiv.karabas.com

Билеты можно приобрести здесь.

Yankee Bar

15 августа, суббота, 18:30 — «Разум исчез». Летний тур на дронах

Адрес: Yankee Bar (здание отеля «Турист»)

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфиша на сайте mykolaiv.karabas.com

Билеты можно приобрести здесь.

Николаевский городской дворец культуры и искусств

14 августа, пятница, 16:00 — открытие выставки «Территория росписи»

«В экспозицию вошли творческие работы мастеров Николаева и области — участников ОО «Культурно-художественная ассоциация «Арт-спокуса» и ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг». Выставка призвана привлечь внимание к сохранению и развитию традиционной народной росписи в современной культуре. Каждый вид росписи имеет свою историю, региональные особенности, колорит и технику исполнения, что формирует идентичность регионов и подчеркивает многогранность украинской культуры», — говорится в анонсе.

Адрес: выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств. Проспект Центральный, 96

Фото: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

Каштановый сквер

16 августа, воскресенье — социокультурный проект «Художественный квартал на Соборной»

  • 11:00 — Экспозиции, выставки-продажи
  • 11:00 — Интерактивная программа «Bibliospace: вчера, сегодня, завтра» с мастер-классами от ЦБС для взрослых
  • 13:00 — Мастер-класс «Мотанка из ниток» от мастерицы Людмилы Грубой
  • 17:00 — Выступление духового оркестра
  • 18:00 — Караоке на Соборной
Афіша: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

8 Причал

14 августа, пятница, 19:00
15 августа, суббота, 19:10 — экскурсии по воде с Татьяной Губской

Стоимость участия: 400 гривен. Предварительная запись: +38 (098) 300-10-77

«Во время путешествия вы узнаете: историю пребывания древних греков и римлян на территории нынешнего Николаева; погрузимся в сюжет эпической криминальной драмы конца XIX века; и запишем уникальный рецепт начала XX века, который был популярен в одном из самых известных ресторанов тех времен», — говорится в сообщении.

Вы также планируете мероприятия в Николаеве? Сообщите о них нам по электронной почте [email protected], чтобы о них узнало как можно больше жителей Николаева.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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