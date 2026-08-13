 В Николаевской области цены на зерно упали почти вдвое из-за проблем с экспортом

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Главная Новости Экономика 14:34, 13 августа, 2026

В Николаевской области цены на зерно упали почти вдвое из-за проблем с экспортом

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В Николаевской области закупочные цены на пшеницу и ячмень снизились с 9–11 тысяч до 5–7 тысяч гривен за тонну. Главной причиной падения цен стало сокращение экспортных возможностей из-за российских ударов по портовой инфраструктуре и повреждения терминалов.

Об этом пишет Agroportal.

Снижение цен произошло на фоне увеличения объемов урожая. По состоянию на 12 августа аграрии области намолотили более 2,3 миллиона тонн зерновых с площади 657 тысяч гектаров при средней урожайности 3,55 тонны с гектара. Это на 400 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Основу валового сбора составляет пшеница — 1,6 миллиона тонн. Также собрано почти 600 тысяч тонн ячменя, более 100 тысяч тонн гороха и более 300 тысяч тонн рапса. Из-за ограниченной работы портов большое предложение нового урожая создает давление на внутренний рынок.

Напомним, в августе 2026 года в Николаевской области наблюдалась продолжительная засуха: в различных районах области осадков не было от 13 до 20 дней, из-за чего запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы полностью иссякли, что поставило под угрозу урожай поздних культур.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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