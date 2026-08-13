Здание «Искры» в Николаеве не осматривали с 2019 года: на противоаварийные работы средства не выделяли, но платили за охрану

В мае в заброшенном кинотеатре «Искра» в Николаеве обрушилась часть фасада. Фото: НикВести

Здание бывшего кинотеатра «Искра» в Николаеве в последний раз документально обследовали ещё в 2019 году. Специализированное техническое обследование здания не проводилось, и средства на противоаварийные работы не выделялись.

Об этом говорится в ответе Управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА на информационный запрос «НикВести».

Здание бывшего кинотеатра «Искра» было передано в совместную собственность территориальных громад Николаевской области в 2012 году. Его закрепили за Николаевской областной филармонией с планами реконструировать помещение и разместить там учреждение.

В 2012–2015 годах для этого оформили право пользования земельным участком, провели инженерно-геологические исследования, разработали проектно-сметную документацию и рассматривали концепцию реконструкции. Однако реализовать проект не удалось из-за отсутствия финансирования.

Как отметили в управлении культуры, специализированного технического обследования здания после этого не проводили.

«Специализированное техническое обследование здания в соответствии с требованиями строительного законодательства не проводилось. Последним документально оформленным мероприятием по оценке состояния объекта является акт проверки сохранности и эффективности использования имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области, утвержденный 20.05.2019», — говорится в ответе на запрос.

В акте проверки сохранности здания указывалось, что из-за протечки крыши был разрушен потолок и поврежден пол первого этажа. На втором и третьем этажах были выбиты окна и двери. В помещениях валялись бытовой и строительный мусор, а также битое стекло. Также были повреждены стеклянные элементы металлоконструкций холла, стены и пол. Частично разрушилась отделка фасада над центральным входом, а тротуарное покрытие почти полностью отсутствовало.

Скриншот акта обследования здания в 2019 году

Скриншот акта обследования здания в 2019 году

По результатам визуального осмотра комиссия пришла к выводу, что здание находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

«С момента проведения указанной проверки техническое состояние здания объективно ухудшалось вследствие длительного отсутствия капитального ремонта, воздействия природных факторов и последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, в том числе регулярных ракетных и дронных обстрелов территории города Николаева», — говорится в письме.

Несмотря на проблемы, зафиксированные ещё в 2019 году, решения о проведении первоочередных противоаварийных или консервационных работ приняты не были. В управлении культуры отметили, что финансовых ресурсов на такие работы нет.

В то же время в 2023–2025 годах деньги тратили на охрану объекта. По данным областной филармонии, на это было направлено:

в 2023 году — 240,9 тысячи гривен;

в 2024 году — 244 тысячи гривен;

в 2025 году — 245,1 тысячи гривен;

на 2026 год запланировано 301,8 тысячи гривен.

Кроме того, весной этого года после обрушения части фасада к зданию выезжали специалисты ГСЧС. Они демонтировали аварийные фрагменты фасада и другие конструкции, которые могли обрушиться. Территорию комплекса также оградили металлическим забором, а сам объект продолжают охранять.

На данный момент окончательного решения о дальнейшей судьбе здания нет. В июле 2026 года управление культуры обратилось в Департамент экономического развития и региональной политики Николаевской ОГА с предложением помочь найти инвестора для восстановления и дальнейшего использования комплекса.

«По мнению управления, именно привлечение потенциального инвестора является наиболее реалистичным путем сохранения здания, его восстановления и дальнейшего эффективного использования», — отмечается в ответе.

Напомним, что Виталий Ким во время своей последней пресс-конференции в должности главы Николаевской ОГА отметил, что именно реконструкцию кинотеатра «Искра» он считает одним из проектов, которые так и не удалось реализовать.

Николаевский кинотеатр «Искра»

В управление Николаевской областной филармонии «Искра» перешла из собственности города в 2012 году. Тогдашние власти обещали, что через несколько лет отстроят кинотеатр для нужд филармонии, которая годами занималась хозяйственными вопросами объекта, но и по сей день «Искра» так и не стала «домом» для музыкантов.

В 2019 году мэр Александра Сенкевич заявляла, что Николаев примет «Искру» в коммунальную собственность, если область отреконструирует здание.

Некоторые депутаты, такие как Игорь Дятлов, заявляли о желании купить объект, который на тот момент председатель Николаевского облсовета Виктория Москаленко предлагала продать всего за 197 тысяч гривен. Дятлов предлагал за объект 400 тысяч гривен, чтобы передать его в городскую собственность и создать там центр досуга.

Вложить собственные средства был готов и Тахир Садридинов, который предлагал передать здание в концессию или создать общую программу развития, чтобы привести «Искру» в порядок в рамках реконструкции парка «Лиски». Однако ни один из этих вариантов не был реализован.

В мае 2021 года глава Николаевской ОГА Виталий Ким поднял вопрос о кинотеатре и заявил о возможности передачи объекта Николаеву, но только после того, как его удастся отремонтировать за государственные средства. После этого городской голова Александр Сенкевич заявил о планах построить новый двухэтажный Центр предоставления административных услуг на базе бывшего кинотеатра. Данную инициативу можно было бы реализовать за счет грантовых средств USAID.

За несколько месяцев до начала войны на охрану здания бывшего кинотеатра «Искра» в Заводском районе Николаева из областного бюджета хотели выделить 700 тысяч гривен.