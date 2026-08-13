 В Николаеве из обрезанных ветвей деревьев будут производить топливо для котельных

  • четверг

    13 августа, 2026

  • 22.2°
    Ясное небо

    Николаев

  • 13 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 22.2° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 10:20, 13 августа, 2026

В Николаеве из обрезанных ветвей деревьев будут производить топливо для котельных

Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відеоЛиния по производству пеллет в Николаеве. Кадр из видео

Областное коммунальное предприятие «Миколаївоблтеплоенерго» запустило собственную линию по переработке древесных отходов в пеллеты для городских котельных.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Сырьем для топлива стали древесина и щепа, остающиеся после спиливания и кронирования деревьев в Николаеве. В настоящее время в городе работает более 20 котельных, которые функционируют на древесных и агропеллетах.

Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відеоЛиния по производству пеллет в Николаеве. Кадр из видео
Лінія з виготовлення пелет у Миколаєві. Скрин з відеоЛиния по производству пеллет в Николаеве. Кадр из видео

Собственное перерабатывающее производство позволяет предприятию использовать имеющиеся ресурсы, сокращать расходы на закупку стороннего топлива и уменьшать зависимость от его рыночной стоимости.

Напомним, в Николаеве КП «Парки» будет передавать «Облтеплоэнерго» древесные отходы от обрезки и сноса деревьев для использования в системах отопления — об этом сообщалось в мае 2026 года.

Ранее, в феврале 2026 года сообщалось, что Домановская община запускает собственное производство пеллет для отопления коммунальных учреждений — планировалось производить 700 тонн в месяц, что должно было снизить расходы на тепло и повысить энергетическую независимость.

До этого, в январе 2026 года, вышел материал о том, как Домановка, десятилетиями известная дефицитом питьевой воды, превращается в энергонезависимый «Маленький Копенгаген» — речь шла об изношенных сетях и буром цвете воды из-под крана, которые раньше были привычной картиной для общины.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Отопительный сезон

Правительство передало громадам Николаевской области 27 трансформаторов для подготовки к зиме
Березанская громада получила из Германии модульные котельные для детского сада и лицея
Для стабильного прохождения зимы Николаев получил 24 трансформатора на свыше ₴30 млн
Реклама
Читайте также:
новости
Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн

Алена Коханчук
новости
«Если город сегодня не может эффективно управлять имуществом, его следует приватизировать», — Фалько о малой приватизации в Николаеве

Юлия Лукьяненко
новости
Киевский судья обратился в Кабмин в связи с незаконным использованием земель Минобороны в Николаевской области

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве управляющие компании чаще взыскивают задолженности жильцов через суд после изменений в законодательстве

Дарина Мельничук
новости
В хирургическом корпусе больницы №3 в Николаеве заменят два лифта за ₴4,3 млн

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Отопительный сезон

Для стабильного прохождения зимы Николаев получил 24 трансформатора на свыше ₴30 млн
Березанская громада получила из Германии модульные котельные для детского сада и лицея
Правительство передало громадам Николаевской области 27 трансформаторов для подготовки к зиме

Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн

«Если город сегодня не может эффективно управлять имуществом, его следует приватизировать», — Фалько о малой приватизации в Николаеве

5 часов назад

Россияне ударили «Шахедом» по поезду в Одесской области: погибли машинист и его помощник

Главное сегодня