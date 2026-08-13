В Николаеве из обрезанных ветвей деревьев будут производить топливо для котельных

Линия по производству пеллет в Николаеве. Кадр из видео

Областное коммунальное предприятие «Миколаївоблтеплоенерго» запустило собственную линию по переработке древесных отходов в пеллеты для городских котельных.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Сырьем для топлива стали древесина и щепа, остающиеся после спиливания и кронирования деревьев в Николаеве. В настоящее время в городе работает более 20 котельных, которые функционируют на древесных и агропеллетах.

Линия по производству пеллет в Николаеве. Кадр из видео Линия по производству пеллет в Николаеве. Кадр из видео

Собственное перерабатывающее производство позволяет предприятию использовать имеющиеся ресурсы, сокращать расходы на закупку стороннего топлива и уменьшать зависимость от его рыночной стоимости.

Напомним, в Николаеве КП «Парки» будет передавать «Облтеплоэнерго» древесные отходы от обрезки и сноса деревьев для использования в системах отопления — об этом сообщалось в мае 2026 года.

Ранее, в феврале 2026 года сообщалось, что Домановская община запускает собственное производство пеллет для отопления коммунальных учреждений — планировалось производить 700 тонн в месяц, что должно было снизить расходы на тепло и повысить энергетическую независимость.

До этого, в январе 2026 года, вышел материал о том, как Домановка, десятилетиями известная дефицитом питьевой воды, превращается в энергонезависимый «Маленький Копенгаген» — речь шла об изношенных сетях и буром цвете воды из-под крана, которые раньше были привычной картиной для общины.