 К отопительному сезону готовы лишь 42 дома в Николаеве: в 56 % жилого фонда работы ещё не начались

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Главная Новости Общество 16:42, 13 августа, 2026

К отопительному сезону готовы лишь 42 дома в Николаеве: в 56 % жилого фонда работы ещё не начались

Підготовка до опалювального сезону. Ілюстративне фото НикВестиПодготовка к отопительному сезону. Иллюстративное фото НикВести

В Николаеве большинство домов еще не готовы к отопительному сезону. По состоянию на 12 августа акты готовности получили лишь 42 дома.

Об этом сообщило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Из 42 готовых домов 36 находятся под управлением ЖЭКов и управляющих компаний, ещё шесть — ОСМД. Среди ведомственных домов актов готовности пока нет.

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Еще меньше домов прошли гидравлические испытания систем отопления. Их провели в 442 домах под управлением ЖЭКов и управляющих компаний, 58 домах ОСМД и лишь в одном ведомственном доме.

Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что в 687 домах — это 56% жилого фонда — по состоянию на 12 августа вообще не проводились подготовительные работы к зиме.

В предприятии подчеркивают, что акт готовности является документом, подтверждающим техническую готовность внутридомовой системы отопления к приему теплоносителя. Поэтому ОСМД, ЖЭКам и управляющим необходимо завершить подготовку до 15 сентября.

В «Николаевоблтеплоэнерго» призвали ответственных за дома не затягивать с подготовкой к отопительному сезону.

Ранее Николаев перевёл из государственной в коммунальную собственность 24 силовых трансформатора общей стоимостью более 30 миллионов гривен.

В целом подготовка к отопительному сезону в Николаеве идет по плану, но КП «Николаевоблтеплоэнерго» грозит арест счетов. Государство не вернуло предприятию 1,5 миллиарда гривен разницы в тарифах. Однако Министерство финансов, в частности его руководитель, не считает это проблемой.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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