В Николаеве, в микрорайоне Казарского, заменяют изоляцию на 500 метрах теплосетей
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Николаеве продолжается подготовка теплового хозяйства к новому отопительному сезону. Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заменяют изоляционное покрытие на воздушном участке тепловой сети в микрорайоне Казарского.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
В ходе работ планируется обновить около 500 метров изоляции на трубопроводах диаметром 57, 89, 108 и 219 миллиметров.
Обновление изоляционного покрытия позволит уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя и обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения в зимний период.
Напомним, в августе 2026 года «Николаевоблтеплоэнерго» запустило собственную линию по переработке древесных отходовв пеллеты — из обрезанных городских веток будут изготавливать топливо для котельных коммунального предприятия.
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