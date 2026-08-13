 В Николаеве, в микрорайоне Казарского, заменяют изоляцию на 500 метрах теплосетей

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Главная Новости Общество 18:54, 13 августа, 2026

В Николаеве, в микрорайоне Казарского, заменяют изоляцию на 500 метрах теплосетей

У Миколаєві оновлюють ізоляцію тепломереж. Фото Миколаївська міська радаВ Николаеве обновляют изоляцию теплосетей. Фото: Николаевский городской совет

В Николаеве продолжается подготовка теплового хозяйства к новому отопительному сезону. Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заменяют изоляционное покрытие на воздушном участке тепловой сети в микрорайоне Казарского.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В ходе работ планируется обновить около 500 метров изоляции на трубопроводах диаметром 57, 89, 108 и 219 миллиметров.

Обновление изоляционного покрытия позволит уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя и обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения в зимний период.

У Миколаєві оновлюють ізоляцію тепломереж. Фото Миколаївська міська радаВ Николаеве обновляют изоляцию теплосетей. Фото: Николаевский городской совет
У Миколаєві оновлюють ізоляцію тепломереж. Фото Миколаївська міська радаВ Николаеве обновляют изоляцию теплосетей. Фото: Николаевский городской совет

Напомним, в августе 2026 года «Николаевоблтеплоэнерго» запустило собственную линию по переработке древесных отходовв пеллеты — из обрезанных городских веток будут изготавливать топливо для котельных коммунального предприятия.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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