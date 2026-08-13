В Николаеве, в микрорайоне Казарского, заменяют изоляцию на 500 метрах теплосетей

В Николаеве обновляют изоляцию теплосетей. Фото: Николаевский городской совет

В Николаеве продолжается подготовка теплового хозяйства к новому отопительному сезону. Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заменяют изоляционное покрытие на воздушном участке тепловой сети в микрорайоне Казарского.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В ходе работ планируется обновить около 500 метров изоляции на трубопроводах диаметром 57, 89, 108 и 219 миллиметров.

Обновление изоляционного покрытия позволит уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя и обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения в зимний период.

В Николаеве обновляют изоляцию теплосетей. Фото: Николаевский городской совет

В Николаеве обновляют изоляцию теплосетей. Фото: Николаевский городской совет

Напомним, в августе 2026 года «Николаевоблтеплоэнерго» запустило собственную линию по переработке древесных отходовв пеллеты — из обрезанных городских веток будут изготавливать топливо для котельных коммунального предприятия.